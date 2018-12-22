Встречу Нового года в Эстонии покажут по телевизору

31 декабря год празднования юбилея Эстонии завершится всеэстонским праздником «Вперед на все сто, Эстония!», который будет транслироваться Эстонской национальной телерадиовещательной корпорацией (ERR) по всей Эстонии.
«Юбилейный год был грандиозным! 31 декабря завершим его ярким всеэстонским праздником и поприветствуем вместе новое столетие», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Праздничное настроение поможет создать и прямая трансляция праздника на каналах ERR, благодаря которой телезрители смогут за один вечер успеть побывать в нескольких разных местах», – добавила Соэ.
«Конец юбилейного года станет особым и для ERR, так это будет наш самый масштабный спецвыпуск программы «Вперед на все сто, Эстония!». Студия прямого эфира будет находиться в этом году на центральной площади Таллинна, но мы будем делать и включения из других мест Эстонии и покажем праздник как в прямом телеэфире, так и на портале err.ee», – сказала главный редактор развлекательных программ ERR Кармель Килланди.
Специальный выпуск ERR начнется с трансляции исполнения совместного танца акции «Эстония танцует» на площади Вабадузе в 15:00, всего исполнение танца состоится в 16 городах Эстонии.
31 декабря на центральных площадях 15 городов состоится всеэстонский новогодний праздник «Вперед на все сто, Эстония!». Совместные проводы юбилейного года состоятся одновременно в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. С программой праздника окончания юбилейного года можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.