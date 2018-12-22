Встречу Нового года в Эстонии покажут по телевизору

«Юбилейный год был грандиозным! 31 декабря завершим его ярким всеэстонским праздником и поприветствуем вместе новое столетие», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Праздничное настроение поможет создать и прямая трансляция праздника на каналах ERR, благодаря которой телезрители смогут за один вечер успеть побывать в нескольких разных местах», – добавила Соэ.

«Конец юбилейного года станет особым и для ERR, так это будет наш самый масштабный спецвыпуск программы «Вперед на все сто, Эстония!». Студия прямого эфира будет находиться в этом году на центральной площади Таллинна, но мы будем делать и включения из других мест Эстонии и покажем праздник как в прямом телеэфире, так и на портале err.ee», – сказала главный редактор развлекательных программ ERR Кармель Килланди.