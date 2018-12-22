Более двух тысяч добровольцев обучат жителей Эстонии танцам

«Радость, поучаемая от танца, заразительна. К участию в совместном танце на городских площадях «Эстония танцует» остальных участников ожидают уже более 2000 танцоров, которые обучат движениям всех желающих», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

По словам руководителя акции «Эстония танцует» Райдо Бергштейна, вся Эстония находится в ожидании крупнейшего совместного танца. «В 14 часов последнего дня года все любители танцев соберутся в 16 городах Эстонии. В течение часа все желающие будут обучены танцевальным движениям, после чего и состоится совместное исполнение танца», – добавил Бергштейн.

Совместное исполнение танца «Эстония танцует» состоится 31 декабря одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 там же все желающие будут обучены танцевальным движениям, а в 15:00 состоится совместное исполнение танца.

Совместный танец поставлен на основе четырех танцев акции «Эстония танцует». Хореографами являются Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне. Построение танца можно посмотреть на странице https://youtu.be/tRmXbH92HzA.

Организаторами акции «Эстония танцует» являются Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. В юбилейном году в рамках акции «Эстония танцует» было подготовлено более ста танцев, которые можно посмотреть на странице www.err.ee/eestitantsib.