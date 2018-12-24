Торопитесь! Группы половины из бесплатных рождественских походов ЭР100 уже заполнены

«Первый общеэстонский поход приглашает всех провести второй день Рождества на природе. Под руководством гидов вместе с семьей или друзьями можно будет открыть для себя более 70 особенных мест», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ.

По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, рождественские походы ЭР100 пользуются большой популярностью, и многие группы уже заполнены. «Рождественские походы ЭР100 пройдут во всех уездах, все смогут найти для себя наиболее подходящие возможности, чтобы провести активно время», – добавила Кулигина.

Большинство рождественских походов ЭР100 – это пешие походы или походы на болотоступах с гидами, также запланировано несколько походов на внедорожниках, каноэ и электровелосипедах.

Участие в общеэстонском рождественском походе для всех бесплатное, поход будет продолжаться 1-2 часа. Для участия в походе необходима предварительная регистрация. Обзор походов и дополнительная информация: www.ev100.ee/et/ev100-joulumatkad.