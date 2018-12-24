Пн, 24.12.2018
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  • Торопитесь! Группы половины из бесплатных рождественских походов ЭР100 уже заполнены

Торопитесь! Группы половины из бесплатных рождественских походов ЭР100 уже заполнены

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ФОТО: EV100

26 декабря состоится первый общеэстонский рождественский поход, в программе которого более 70 экскурсий и прогулок на природе. Участие в общеэстонском юбилейном походе для всех бесплатное и на основе предварительной регистрации.

«Первый общеэстонский поход приглашает всех провести второй день Рождества на природе. Под руководством гидов вместе с семьей или друзьями можно будет открыть для себя более 70 особенных мест», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ.

По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, рождественские походы ЭР100 пользуются большой популярностью, и многие группы уже заполнены. «Рождественские походы ЭР100 пройдут во всех уездах, все смогут найти для себя наиболее подходящие возможности, чтобы провести активно время», – добавила Кулигина.

Большинство рождественских походов ЭР100 – это пешие походы или походы на болотоступах с гидами, также запланировано несколько походов на внедорожниках, каноэ и электровелосипедах.

Участие в общеэстонском рождественском походе для всех бесплатное, поход будет продолжаться 1-2 часа. Для участия в походе необходима предварительная регистрация. Обзор походов и дополнительная информация: www.ev100.ee/et/ev100-joulumatkad.

Рождественские походы ЭР100 завершат приуроченную к столетию Эстонской Республики серию юбилейных походов.

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