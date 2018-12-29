Бронепоезд Wabadus отправится в путь из Кехра

4 января c железнодорожной станции Кехра в память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны Эстонии в путь отправится бронепоезд номер 7 Wabadus. Бронепоезд с размещенной в нем передвижной выставкой в течение января будет двигаться вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга, делая на пути остановки.
Бронепоезд номер 7 Wabadus и размещенная в нем выставка начнут свой путь из Кехра. «Именно 4 января исполнится 100 лет со дня решающего сражения, в ходе которого были остановлены направляющиеся в Таллинн войска противника. Это сражение будет воспроизведено 6 января в Лахингувялья, неподалеку от Кехра, клубами Эстонского военного музея и военной истории», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо.
Маршрут пути бронепоезда вдоль исторической линии фронта завершится 1 февраля в Валга. «По завершении маршрута вдоль бывшей линии фронта бронепоезд будет передвигаться по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года», – сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.
Воссозданный бронепоезд состоит из артиллерийского, пулеметного, десантного и санитарного вагонов, а также броневика «Эстония», расположенного на платформе. Передвижение бронепоезда является частью серии мероприятий «Путь свободы», которые пройдут в январе в честь 100-летия событий Освободительной войны Эстонии. В январе состоятся различные постановочные сражения, народные походы и памятные церемонии.
Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления.
Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:
4.01.19 - 5.01.19 – Кехра
6.01.19 - Лахингувялья
7.01.19 - 8.01.19 – Аэгвийду
9.01.19 - 10.01.19 – Тапа
11.01.19 - 12.01.19 – Йыгева
13.01.19 – Каарепере
14.01.19 - 16.01.19 – Тарту
17.01.19 - 24.01.19 – Элва
25.01.19 - 27.01.19 – Пука
28.01.19 - 31.01.19 – Сангасте
1.02.19 – Валга