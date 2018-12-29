В крупнейшем совместном танце движения будут показывать более 5000 человек

31 декабря по случаю завершения юбилейного года ЭР100 по всей стране состоится совместное исполнение танца акции «Эстония танцует». К акции уже присоединилось более 5000 любителей танцев, которые будут показывать танцевальные движения остальным участникам. Помимо 16 городов, участвующих в танцевальной акции, исполнение совместного танца состоится по инициативе местных жителей и в других местах.
По словам руководителя акции ЭР100 «Эстония танцует» Райдо Бергштейна, совместный танец вдохновил очень многих людей по всей Эстонии. «Репетиции уже прошли, и 31 декабря в 14 часов на городских площадях более 5000 танцоров обучат танцевальным движениям и всех остальных желающих принять участие в совместном танце. Конечно, танцевать можно будет и себе на радость дома. По собственной инициативе к исполнению совместного танца присоединятся и любители танцев на Кихну и в Каркси-Нуйа», – добавил Бергштейн.
Совместное исполнение танца «Эстония танцует» состоится 31 декабря одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 там же все желающие будут обучены танцевальным движениям, а в 15:00 состоится совместное исполнение танца.
Совместный танец поставлен на основе четырех танцев акции «Эстония танцует». Хореографами являются Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне. Построение танца можно посмотреть на странице https://youtu.be/tRmXbH92HzA.
Организаторами акции «Эстония танцует» являются Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. В юбилейном году в рамках акции «Эстония танцует» было подготовлено около 200 танцев, которые можно посмотреть на странице www.err.ee/eestitantsib.
31 декабря в 16 городах по всей Эстонии состоится также праздник окончания юбилейного года «Вперед на все сто, Эстония!». С программой мероприятий можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
Algatust „Eesti tantsib“ veavad Eesti Tantsuagentuur ja Eesti Rahvusringhääling koostöös EV100 korraldusmeeskonnaga. Juubeliaastal on valminud ligi 200 „Eesti tantsib“ tantsuvideot, mille saab vaadata SIIT.
Juubeliaasat viimasel päeval, 31. detsembril toimub kõigis 16 linnas üle Eesti ka juubeliaasta lõpupidu „Sajaga edasi, Eesti!“. Vaata kava SIIT.