В крупнейшем совместном танце движения будут показывать более 5000 человек

По словам руководителя акции ЭР100 «Эстония танцует» Райдо Бергштейна, совместный танец вдохновил очень многих людей по всей Эстонии. «Репетиции уже прошли, и 31 декабря в 14 часов на городских площадях более 5000 танцоров обучат танцевальным движениям и всех остальных желающих принять участие в совместном танце. Конечно, танцевать можно будет и себе на радость дома. По собственной инициативе к исполнению совместного танца присоединятся и любители танцев на Кихну и в Каркси-Нуйа», – добавил Бергштейн.

Совместное исполнение танца «Эстония танцует» состоится 31 декабря одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 там же все желающие будут обучены танцевальным движениям, а в 15:00 состоится совместное исполнение танца.

Совместный танец поставлен на основе четырех танцев акции «Эстония танцует». Хореографами являются Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне. Построение танца можно посмотреть на странице https://youtu.be/tRmXbH92HzA.

Организаторами акции «Эстония танцует» являются Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. В юбилейном году в рамках акции «Эстония танцует» было подготовлено около 200 танцев, которые можно посмотреть на странице www.err.ee/eestitantsib.

31 декабря в 16 городах по всей Эстонии состоится также праздник окончания юбилейного года «Вперед на все сто, Эстония!». С программой мероприятий можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Algatust „Eesti tantsib“ veavad Eesti Tantsuagentuur ja Eesti Rahvusringhääling koostöös EV100 korraldusmeeskonnaga. Juubeliaastal on valminud ligi 200 „Eesti tantsib“ tantsuvideot, mille saab vaadata SIIT.