Последние 100 секунд юбилейного года будет отсчитывать уникальное визуальное произведение

«Последние секунды года всегда являются самыми захватывающими. Поэтому у меня и появилась мысль подарить особенные часы, которые с экранов городских площадей будут видны всем, и с помощью которых все смогут отсчитывать последние секунды юбилейного года», – сказал видеохудожник Таави Варм. «Те, кто не сможет отпраздновать наступление нового года на городской площади, смогут завести часы и дома», – добавил Варм.

Часы, отсчитывающие секунды, находятся ТУТ.

Совместные проводы юбилейного года состоятся одновременно в 16 городах Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Вильянди и Хаапсалу. Вход на праздники«Вперед на все сто, Эстония!» является бесплатным, с программами праздников в разных городах можно ознакомиться на официальной странице юбилея.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции «Эстония танцует». Танец будет исполнен одновременно на 16 городских площадях по всей Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 все желающие будут обучены танцевальным движениям, а танец начнется в 15:00. Учебное видео совместного танца можно посмотреть ТУТ.