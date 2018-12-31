В крупнейшем совместном танце века приняло участие более 8000 человек

«В последний день юбилейного года нам удалось создать настоящий танец века», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Я очень рада, что в танце приняли участие и молодые, и пожилые люди, семьи и компании друзей. Каждый из участников внес свой вклад в то, чтобы финал акции «Эстония танцует» стал по-настоящему запоминающимся», – добавила Соэ.

По словам руководителя акции ЭР100 «Эстония танцует» Райдо Бергштейна, одновременно в разных местах Эстонии танец исполнило более 8000 любителей танцев. «Это стало крупнейшей танцевальной акцией в Эстонии. Радость, полученная от исполненного вместе танца, останется с нами и будет придавать нам сил, чтобы так же бодро продолжать вместе двигаться вперед», – добавил Бергштейн.

Совместное исполнение танца «Эстония танцует» состоялось на центральных площадях 16 городов: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Вильянди и Хаапсалу. Перед исполнением танца все желающие были обучены танцевальным движениям.

Фотогалерея танцевальной акции находится здесь и постоянно пополняется: https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157705218767494.

Совместный танец был поставлен на основе четырех танцев акции «Эстония танцует». Хореографами танца стали Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне.

Организаторами акции «Эстония танцует» стали Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. В юбилейном году в рамках акции «Эстония танцует» было подготовлено около 200 танцев, которые можно посмотреть на странице www.err.ee/eestitantsib.

Сегодня, 31 декабря, в 16 городах по всей Эстонии состоится также всеобщий новогодний праздник в честь окончания юбилейного года «Вперед на все сто, Эстония!». С программой праздника можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.