«Лотте и пропавшие драконы» выходит на большой экран

Сегодня, 2 января, состоится премьера созданного в честь 100-летия Эстонской Республики приключенческого анимационного фильма ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы». Продолжение полюбившегося фильма для всей семьи появится на киноэкранах по всей Эстонии 4 января.
«В новом году больших и маленьких друзей мультфильма ждут новые приключения Лотте и ее друзей», – сказал продюсер фильма Калев Тамм. «В создание фильма «Лотте и пропавшие драконы» вложено очень много труда, но еще больше любви. Надеюсь, что эти положительные эмоции передадутся и всем зрителям», – отметил режиссер Янно Пылдма. По словам руководителя программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, приключения задорной девочки-собачки полюбились всем жителям Эстонии. «Я очень рада, что у любимого многими фильма для всей семьи в честь дня рождения Эстонской Республики появилось продолжение, и у всех друзей фильма есть возможность вновь встретиться с героями Деревни изобретателей», – добавила Соэ. Единственный анимационный фильм программы фильмов ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы» появится на киноэкранах в Эстонии 4 января.
В приключенческом фильме для всей семьи «Лотте и пропавшие драконы» у девочки-собачки Лотте появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые, енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира – мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым. Режиссерами фильма «Лотте и пропавшие драконы» являются Янно Пылдма и Хейки Эрнитс. Сценарий к фильму написали Янно Пылдма, Хейки Эрнитс и Андрус Кивиряхк. Автор музыки - Свен Грюнберг. Продюсеры фильма - Калев Тамм из Eesti Joonisfilm и Вилнис Калнаэллис из Rija Films.
Единственный анимационный фильм программы фильмов ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы» был создан в сотрудничестве компании по производству фильмов Eesti Joonisfilm и латвийской студии Rija Films. Поддержку в создании фильма оказали Институт кинематографии Эстонии, Латвийский национальный киноцентр, программа Loov Euroopa MEDIA, Shortcut и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR).