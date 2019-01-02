«Лотте и пропавшие драконы» выходит на большой экран

«В новом году больших и маленьких друзей мультфильма ждут новые приключения Лотте и ее друзей», – сказал продюсер фильма Калев Тамм. «В создание фильма «Лотте и пропавшие драконы» вложено очень много труда, но еще больше любви. Надеюсь, что эти положительные эмоции передадутся и всем зрителям», – отметил режиссер Янно Пылдма. По словам руководителя программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, приключения задорной девочки-собачки полюбились всем жителям Эстонии. «Я очень рада, что у любимого многими фильма для всей семьи в честь дня рождения Эстонской Республики появилось продолжение, и у всех друзей фильма есть возможность вновь встретиться с героями Деревни изобретателей», – добавила Соэ. Единственный анимационный фильм программы фильмов ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы» появится на киноэкранах в Эстонии 4 января.