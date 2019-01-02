Праздник в честь завершения юбилейного года собрал на городских площадях десятки тысяч людей

«Всеобщий новогодний праздник «Вперед на все сто, Эстония!» собрал в разных городах более 67 000 людей. До сих пор в Эстонии не проводилось таких праздников, которые проходили бы одновременно на городских площадях по всей Эстонии с концертами, совместным просмотром новогоднего обращения президента и исполнением гимна. Это стало достойным завершением юбилейного года», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Посредством каналов Эстонского национального телерадиовещания в новогоднем празднике в честь окончания юбилейного года смогло принять участие еще больше людей в сотнях тысяч домов», – добавила Соэ.

Новогодний праздник «Вперед на все сто, Эстония!» состоялся во всех уездных центрах Эстонии и в Нарве. По оценкам организаторов праздника, в Хаапсалу приняло участие 400 человек, в Йыгева – 500, в Йыхви – 2000, в Курессааре – 4500, в Кярдла – 1000, в Нарве – 3000, в Пайде – 3000, в Пылва – 2000, в Пярну – 8000, в Раквере – 8000, в Рапла – 1000, в Таллинне – 20 000, в Тарту – 12 000, в Валга – 350, в Вильянди – 500 и в Выру – 1000.

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