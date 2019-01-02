В память о решающих сражениях Освободительной войны состоятся народные походы

«Переломные бои Освободительной войны проходили в январе 1919 года. Народными походами отметим происходившие сто лет назад важные события, которые способствовали сохранению молодой Эстонской Республики», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Маршруты походов проходят по местам исторической линии фронта, где были остановлены войска противника. Во время походов будет пронесен и огонь свободы, который будет зажжен в Валкла, в Харьюмаа, и завершит свой путь у границы с Латвией на месте сражения в Пунапарги», – отметил Кихо.

Огонь свободы будет зажжен в 8:00 6 января на северном побережье Эстонии в Валкла, где 100 лет назад состоялось первое поворотное сражение. Огонь свободы во время народных походов будет пронесен вдоль исторической линии фронта, в последний раз его зажгут на месте сражения в Пунапарги у границы с Латвией в 17:00. «Огонь свободы будет передвигаться вместе с членами Союза обороны Эстонии Кайтселийт и участниками народных походов», – добавил Кихо.

Народные походы «До сих пор и не больше!» пройдут на четырех участках линии фронта Освободительной войны:

В 9:00 начнется поход от мемориального камня Приске до Лахингувялья. Протяженность маршрута – 9 километров. Поход проведет Свен Лукс. Дополнительная информация и регистрация на странице www.retkejuht.ee и по адресу электронной почты info@retkejuht.ee.

В 10:00 начнется народный поход от мызы Водья до Мюйслери. Протяженность маршрута – 15 километров. Дополнительная информация и регистрация на странице http://jarva.kaitseliit.ee/et/rahvamatk-sada-aastat-jarvamaa-kaitset.

В 11:00 стартует поход от мемориального камня Айду до Садукюла. Протяженность маршрута – 10 километров. Дополнительная информация и регистрация по адресу ulle.ottokar@poltsamaa.ee или по телефону 5300 2557.

В 16:00 начнется поход от центральной площади Каркси-Нуйа до памятника Освободительной войне. Протяженность маршрута – 1 километр, предварительная регистрация не требуется.

С информацией о событиях, которые пройдут на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий «Путь свободы». Помимо народных походов состоятся и постановочные бои, а также памятные церемонии. Путь по Эстонии совершит и бронепоезд номер 7 Wabadus, который стартует 4 января из Кехра.

Для справки:

Освободительная война в Эстонии велась за защиту и независимость страны с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года с войсками Красной армии, и в июне-июле 1919 года шло противостояние подразделениям Прибалтийского ландесвера. В результате сражений Красная армия была вытеснена из Эстонии, и 2 февраля 1920 года Тартуским мирным договором была признана независимость Эстонии.

В память о сотой годовщине Освободительной войны до 2 февраля 2020 года состоятся различные мероприятия и памятные церемонии. 4 января 2019 года из Кехра начнет свой путь вдоль исторической линии фронтавоссозданный бронепоезд номер 7 Wabadus и размещенная в нем выставка. По пути в Валга бронепоезд сделает несколько остановок, во время которых можно будет ознакомиться с выставкой, послушать концерты, а также посмотреть на постановочные бои.