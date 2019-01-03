В Куусалу отметят годовщину первого победного сражения Освободительной войны

Сегодня, 3 января, отмечается сотая годовщина первого принесшего победу сражения Освободительной войны. В память об историческом событии в церкви Куусалу пройдут поминальное богослужение и концерт. Решающие бои Освободительной войны состоялись в период с 3 по 7 января 1919 года. В честь столетия Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы».
«Сегодня сто лет назад в Освободительной войне удалось добиться первой крупной победы, с которой началось наступление народных войск с целью освобождения страны от противника», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Сто лет спустя мы можем по-прежнему радоваться завоеванной нашими праотцами свободе и выразить им за это благодарность – как во время богослужения в церкви Куусалу, так и подняв государственные флаги на своих домах. В календаре 3 января – это день памяти боровшихся в Освободительной войне», – добавил Кихо.
В 14:00 у памятника Освободительной войны в Куусалу состоится минута памяти, с речью выступит вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа. За речью последуют поминальная церемония и возложение венков. На кладбище Куусалу состоится открытие могильной плиты с обозначением VR II/3 первого погибшего финского добровольца Аукуста Туоминена.
В 15:00 в церкви Куусалу начнется поминальное богослужение, на котором выступят министр обороны Юри Луйк и министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё, богослужение проведет архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. На концерте выступит мужской хор Таллиннского университета под управлением Индрека Вийарда, солист – Калле Сепп.
В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий «Путь свободы». В рамках этой серии состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии. Путь по Эстонии совершит и бронепоезд номер 7 Wabadus, который стартует 4 января из Кехра.