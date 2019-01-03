В Куусалу отметят годовщину первого победного сражения Освободительной войны

«Сегодня сто лет назад в Освободительной войне удалось добиться первой крупной победы, с которой началось наступление народных войск с целью освобождения страны от противника», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Сто лет спустя мы можем по-прежнему радоваться завоеванной нашими праотцами свободе и выразить им за это благодарность – как во время богослужения в церкви Куусалу, так и подняв государственные флаги на своих домах. В календаре 3 января – это день памяти боровшихся в Освободительной войне», – добавил Кихо.

В 14:00 у памятника Освободительной войны в Куусалу состоится минута памяти, с речью выступит вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа. За речью последуют поминальная церемония и возложение венков. На кладбище Куусалу состоится открытие могильной плиты с обозначением VR II/3 первого погибшего финского добровольца Аукуста Туоминена.

В 15:00 в церкви Куусалу начнется поминальное богослужение, на котором выступят министр обороны Юри Луйк и министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё, богослужение проведет архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. На концерте выступит мужской хор Таллиннского университета под управлением Индрека Вийарда, солист – Калле Сепп.