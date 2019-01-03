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  • В Куусалу отметят годовщину первого победного сражения Освободительной войны

В Куусалу отметят годовщину первого победного сражения Освободительной войны

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Möödunud pühapäeval, 3. jaanuaril lehvisid mitmel pool sinimustvalged lipud. Oli Vabadussõjas langenute mälestuspäev, Eesti meenutas oma sangareid. Mälestussammas kirjadega «EESTI / VABADUSSÕDA / 1918–1920 ja JÄRVAMAA / VABASTAJATELE / TÄNULIK / MAAKOND» asub kõrgel künkal Koeru–Mäeküla maantee ääres, Vabadussõja-aegsel lahinguväljal Müüsleris. Meenutab 1918. aasta detsembris ja 1919. aasta jaanuaris selles ümbruskonnas – algul Vodjal ja Öötlas, seejärel Müüsleris – peetud lahinguid, mis peatasid vaenlase pealetungi Paidele ja sundisid ta lõpuks taganema. Müüsleri mälestusmärk on austusavaldus Järvamaa kaitsepataljonile, mille kiire formeerimine algas 1918. aasta detsembris, kui punaväed lähenesid Kesk-Eestile. Pataljoniülema leitnant Konstantin Kanepi juhtimisel tuli alles osaliselt moodustatud üksusel Müüsleris maha pidada esimene tõsine tuleproov endast arvulises ülekaalus oleva vaenlasega. Kaotusi oli mõlemal poolel: Järvamaa kaitsepataljonil oli kaks surnut ja viis haavatut ning vastasel kaks surnut ja 21 haavatut. Kuid eesmärk oli täidetud: vaenlase liikumine Paide suunas peatus. Müüsleri mälestussamba püstitamise mõte tuli neiltsamadelt meestelt, kes olid seisnud Järvamaa vabaduse eest: 1934. aasta kevadel algatas selle Järvamaa kaitsepataljonist osavõtnute ühing. Ettepanek leidis kohe laialdast vastukaja. Kiiresti moodustati mälestusmärgi püstitamise komitee, mille esimeheks valiti Jaan Eilart Kaitseliidu Järva malevast. Eeltöid tehti talgute korras. Mälestusmärgi kavandi oli teinud Paide kunstnik August Roosileht. Samba avamine 15. juulil 1934 oli väga pidulik. Kohal olid riigivanem Konstantin Päts ja sõjavägede ülemjuhataja Johannes Laidoner. Avasõnad lausus siiski mälestusmärgi püstitamise komitee esimees Eilart. Kutsutud oli 400 külalist, lisaks ülejäänud rahvas. Laulis Järvamaa ühendatud segakoor 300 lauljaga ja pasunaid puhus ühendatud pasunakoor. Kõik kõned võimendati 5000 kuulajale.

ФОТО: Kaarel Aluoja erakogu

Сегодня, 3 января, отмечается сотая годовщина первого принесшего победу сражения Освободительной войны. В память об историческом событии в церкви Куусалу пройдут поминальное богослужение и концерт. Решающие бои Освободительной войны состоялись в период с 3 по 7 января 1919 года. В честь столетия Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы».

«Сегодня сто лет назад в Освободительной войне удалось добиться первой крупной победы, с которой началось наступление народных войск с целью освобождения страны от противника», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Сто лет спустя мы можем по-прежнему радоваться завоеванной нашими праотцами свободе и выразить им за это благодарность – как во время богослужения в церкви Куусалу, так и подняв государственные флаги на своих домах. В календаре 3 января – это день памяти боровшихся в Освободительной войне», – добавил Кихо.

В 14:00 у памятника Освободительной войны в Куусалу состоится минута памяти, с речью выступит вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа. За речью последуют поминальная церемония и возложение венков. На кладбище Куусалу состоится открытие могильной плиты с обозначением VR II/3 первого погибшего финского добровольца Аукуста Туоминена.

В 15:00 в церкви Куусалу начнется поминальное богослужение, на котором выступят министр обороны Юри Луйк и министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё, богослужение проведет архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. На концерте выступит мужской хор Таллиннского университета под управлением Индрека Вийарда, солист – Калле Сепп.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий «Путь свободы». В рамках этой серии состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии. Путь по Эстонии совершит и бронепоезд номер 7 Wabadus, который стартует 4 января из Кехра.

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