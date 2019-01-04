В Кехра состоялось открытие бронепоезда номер 7 Wabadus и расположенной в нем выставки

«Именно 4 января исполняется сто лет со дня решающего сражения, с результате которого были остановлены направлявшиеся в Таллинн войска противника. В память о переломных боях и в честь столетия Освободительной войны был воссоздан бронепоезд, который начал сегодня путь из Кехра и в течение января будет двигаться в сторону Валга», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо.

По словам министра обороны Юри Луйка, в рамках празднования столетия Эстонской Республики событиям Освободительной войны было уделено больше внимания, чем ранее. «Воссозданный бронепоезд является прекрасной возможностью познакомиться с историей Освободительной войны в приближенной к действительности форме», – отметил Луйк.

С речами выступили председатель волостного собрания Ания Яан Оруаас, пастор прихода Харью-Яани Яан Нуга, министр обороны Юри Луйк, директорЭстонского военного музея Хеллар Лилль, старейшина волости Ания Арви Каротам и председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо. На мероприятии также выступили оркестр Сил обороны и ученики Таллиннской реальной школы.

ФОТОГАЛЕРЕЯ мероприятия находится на странице www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157705325135425.

Автор фото Арон Урб/ ЭР100.

Воссозданный бронепоезд состоит из артиллерийского, пулеметного, десантного и санитарного вагонов, а также броневика «Эстония», расположенного на платформе. Размещенную в поезде выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, подготовил Эстонский военный музей.

Маршрут пути бронепоезда вдоль исторической линии фронта завершится 1 февраля, после чего бронепоезд продолжит передвижение по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года.

Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:

4.01.19 - 5.01.19 – Кехра

6.01.19 - Лахингувялья

7.01.19 - 8.01.19 – Аэгвийду

9.01.19 - 10.01.19 – Тапа

11.01.19 - 12.01.19 – Йыгева

13.01.19 – Каарепере

14.01.19 - 16.01.19 – Тарту

17.01.19 - 24.01.19 – Элва

25.01.19 - 27.01.19 – Пука

28.01.19 - 31.01.19 – Сангасте

1.02.19 – Валга

Передвижение бронепоезда является частью серии событий «Путь свободы», которые организуются в январе в память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны. В рамках этой серии в январе состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии.

С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.