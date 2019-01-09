Чт, 10.01.2019
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  • Анника Хаас представляет выставку о мусульманской общине Эстонии

Анника Хаас представляет выставку о мусульманской общине Эстонии

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Pilt näituselt „Eesti moslemikogukonna anatoomia”, mis sündis Eesti Islami Keskuse ja MTÜ Eesti Pagulasabi koostööna.

ФОТО: Annika Haas

В фойе Эстонской национальной библиотеки с 10 января по 26 февраля будет открыта выставка фотографа-документалиста Анники Хаас о мусульманской общине Эстонии.

Мультимедийная выставка "Анатомия мусульманской общины Эстонии" будет открыта в галерее библиотеки. Данный проект является частью художественной программы ЭР100.

Выставка дает возможность взглянуть на самого себя и на существовавшую в Эстонии на протяжении веков мусульманскую общину, сообщают кураторы проекта.

Фотохудожник Анника Хаас: "Данная выставка рассматривает историю формирования местной мусульманской общины как части многоликой истории Эстонии. Мусульмане живут здесь начиная с 16 века — так что у них уже на протяжении долгого времени есть определенное место и роль в нашем обществе. Цель проекта —  сблизить эстонцев и мусульманскую общину, чтобы обе стороны лучше понимали личные истории людей и их связь с Эстонией". 

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