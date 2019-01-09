Анника Хаас представляет выставку о мусульманской общине Эстонии

Выставка дает возможность взглянуть на самого себя и на существовавшую в Эстонии на протяжении веков мусульманскую общину, сообщают кураторы проекта.

Фотохудожник Анника Хаас: "Данная выставка рассматривает историю формирования местной мусульманской общины как части многоликой истории Эстонии. Мусульмане живут здесь начиная с 16 века — так что у них уже на протяжении долгого времени есть определенное место и роль в нашем обществе. Цель проекта — сблизить эстонцев и мусульманскую общину, чтобы обе стороны лучше понимали личные истории людей и их связь с Эстонией".