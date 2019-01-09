Сотая годовщина со дня освобождения Тапа будет отмечена реконструкцией битвы

«Сто лет назад в этот день народная армия Эстонии освободила Тапа», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «В честь этого события сегодня и завтра на железнодорожной станции Тапа будет стоять бронепоезд, который по прибытии в Тапа также примет участие в реконструкции битвы. В течение двух дней можно будет посетить расположенную внутри бронепоезда выставку и принять участие в панихиде, посвященной памяти героев, которые пали за нашу свободу», – добавил Кихо.

По словам специалиста по культуре волости Тапа Индрека Юрченко, реконструкция битвы под Мянникумяги станет одной из крупнейших в Эстонии. «В постановочном бою примет участие около двухсот человек, но вместе с наблюдателями и вспомогательными силами количество участников определенно превысит тысячу. Мы приглашаем всех принять участие в мероприятиях, посвященных сотой годовщине Освободительной войны. На реконструкции битвы можно будет посмотреть на сражение столетней давности и попробовать солдатский суп», – добавил Юрченко.

В январе состоится в общей сложности пять реконструкций битв: 6.01 в Лахингувялья, 9.01 в Тапа, 13.01 в Пагари, 17.01 в Реола и 19.01 в Нарве.

Мероприятия столетия Освободительной войны в Тапа:

9 января

В 11 часов реконструкция захвата Тапа в Мянникумяги.

В 13 часов панихида на старом кладбище Тапа, откуда все перейдут на службу на новом кладбище, а затем на перрон железнодорожной станции, где будет возложен венок к мемориальной доске в честь Освободительной войны.

С 14 до 18 часов недалеко от Тапаского вокзала в бронепоезде будут проходить экскурсии с гидом. Для школ и детских садов – до 15 часов, для всех остальных – с 15 до 18 часов.

В 18 часов состоится бесплатный концерт в Тапаском вокзале, выступит Ансамбль срочнослужащих подразделения поддержки Сил обороны.

10 января