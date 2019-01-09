Чт, 10.01.2019
"Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой". Кристина Каллас
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • Загадочный и таинственный уличный художник премию Министерства иностранных дел

Загадочный и таинственный уличный художник премию Министерства иностранных дел

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Edward von Lõngus sattus Viini politseiga sekeldustesse.

ФОТО: Gytis Dovydaitis ja Jaanus Hannes

Ежегодную премию Министерства иностранных дел за достижения в области культуры получил таинственный стрит-художник Эдвард фон Лынгус.

В рамках празднования столетнего юбилея Эстонии и председательства Эстонии в Совете ЕС художник провел художественное турне (R)estart Reality. По мнению МИДа, ему удалось лучше других творческих личностей представить Эстонию миру.

(R)estart Reality - инновационный художественный проект, который был призван рассказать об Эстонии жителям Евросоюза во время председательства ЭР в Совете ЕС и юбилейной программы празднования столетия республики. Проект провела платформа эстонского современного искусства NOAR.eu. Эстонский Бэнкси предпочитает общаться с миром через своего представителя. Дигитальный проект фон Лынгуса объединил уличное искусство, историю Эстонии и дигитальные технологии. В результате граффити оживали и рассказывали уже свою историю.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ