В рамках празднования столетнего юбилея Эстонии и председательства Эстонии в Совете ЕС художник провел художественное турне (R)estart Reality. По мнению МИДа, ему удалось лучше других творческих личностей представить Эстонию миру.

(R)estart Reality - инновационный художественный проект, который был призван рассказать об Эстонии жителям Евросоюза во время председательства ЭР в Совете ЕС и юбилейной программы празднования столетия республики. Проект провела платформа эстонского современного искусства NOAR.eu. Эстонский Бэнкси предпочитает общаться с миром через своего представителя. Дигитальный проект фон Лынгуса объединил уличное искусство, историю Эстонии и дигитальные технологии. В результате граффити оживали и рассказывали уже свою историю.