В Тапа прошел крупнейший постановочный бой

Сегодня, 9 января, отмечается 100 лет со дня освобождения Тапа в Освободительной войне. Годовщина победной битвы была отмечена реконструкцией сражения под Мянникумяги, в которой принял участие и бронепоезд номер 7 Wabadus. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
«Сегодня 100 лет назад народные войска освободили Тапа от противника. В память об этих событиях сегодня недалеко от Тапа состоялось одно из крупнейших постановочных сражений», – сказал специалист по культуре волости Тапа Индрек Юрченко. «В реконструкции битвы приняло участие более двухсот человек, вместе с наблюдателями и помощниками число участников превысило тысячу», – добавил Юрченко.
В 13 часов состоялось поминальное богослужение на старом кладбище Тапа, после чего состоялось богослужение и на новом кладбище. К мемориальной доске в честь Освободительной войны на перроне железнодорожной станции был возложен венок.
Фотогалерея мероприятия (автор фото Арон Урб/ ЭР100) находится ТУТ.
10 января выставка, расположенная в находящемся на железнодорожной станции Тапа бронепоезде, будет открыта для посещения школьными группами и детьми с 10 до 15 часов, а для всех остальных – с 15 до 17 часов.
Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.