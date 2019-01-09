В Тапа прошел крупнейший постановочный бой

«Сегодня 100 лет назад народные войска освободили Тапа от противника. В память об этих событиях сегодня недалеко от Тапа состоялось одно из крупнейших постановочных сражений», – сказал специалист по культуре волости Тапа Индрек Юрченко. «В реконструкции битвы приняло участие более двухсот человек, вместе с наблюдателями и помощниками число участников превысило тысячу», – добавил Юрченко.

В 13 часов состоялось поминальное богослужение на старом кладбище Тапа, после чего состоялось богослужение и на новом кладбище. К мемориальной доске в честь Освободительной войны на перроне железнодорожной станции был возложен венок.

Фотогалерея мероприятия (автор фото Арон Урб/ ЭР100) находится ТУТ.

10 января выставка, расположенная в находящемся на железнодорожной станции Тапа бронепоезде, будет открыта для посещения школьными группами и детьми с 10 до 15 часов, а для всех остальных – с 15 до 17 часов.