Бронепоезд номер 7 Wabadus сделает остановку в Йыгева

«Бронепоезд Wabadus совершает в январе свой путь вдоль исторической линии фронта и прибывает сегодня в Йыгева», – сказал руководитель крупных проектов ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Приверженность организаторов своему делу и большое число участников показывает, что события в честь столетия Освободительной войны важны для людей. В январе бронепоезд и выставку можно будет увидеть также в Каарепере, Эльва, Тарту, Пука, Сангасте и Валга. Затем поезд отправится по имеющимся железнодорожным путям в путь по всей Эстонии до конца 2019 года», – добавил Кастерпалу.

По словам главного специалиста по культуре Йыгеваской полостной управы Илоны Пийримяги, во время учебного дня выставку, знакомящую с бронепоездом и Освободительной войной, посетят ученики местных школ. «В субботу бронепоезд и его выставка откроют свои двери для всех заинтересованных. В честь прибытия бронепоезда состоится большой праздник, на котором будет звучать музыка, члены женской оборонной организацииNaiskodukaitse предложат участникам чай и пироги, а на зимнем празднике состоится ставшее в Йыгева традиционным соревнование по выращиванию сосулек», – добавила Пийримяги.

События в честь столетия Освободительной войны в Йыгева:

11 января по предварительной регистрации бронепоезд посетят ученики школ Йыгевамаа.

12 января в 13 часов местные жители поприветствуют бронепоезд. Выступят духовой оркестр Йыгеваской дружины Кайтселийт и оркестр Торма, смешанный хор Sõbrahing и ученики Йыгеваской гимназии и Йыгеваской основной школы с программой «Воспоминания об Освободительной войне» под руководством Лианне Сааге-Вахури.

С 11 до 18 часов бронепоезд будет открыт для всех посетителей. В бронепоезде размещена выставка об Освободительной войне, с которой познакомят гиды.

Музей Jõgewa доставит на железнодорожную станцию Йыгева бронеавтомобиль и откроет временную выставку.

Под руководством спортивного центра Virtus рядом с товарным складом состоятся зимние спортивные игры.

В 13 часов рядом с товарным складом все желающие смогут бесплатно прокатиться на санях.

Около 15 часов праздник достигнет парка центра культуры, где при организации НКО Valgusfestival будут зажжены огненные скульптуры. Под руководством Рауля Тауля все желающие смогут потренироваться в выращивании сосулек.

13 января бронепоезд сделает остановку в Каарепере, где размещенная в нем выставка будет открыта с 11 до 18 часов.

Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы». Помимо народных походов проходят и реконструкции боев, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые проходят на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.