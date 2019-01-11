От киловатт до гигаватт

«О скачке в развитии энергетики свидетельствует рост производственной мощности. Если в первые годы существования нашего государства электрическую мощность силовых установок измеряли в киловаттах, то сейчас это делают в мегаваттах и гигаваттах», – сказал один из авторов книги «100 лет энергетики Эстонии» Тоомас Вайманн.

«В произведении собрана информация и о более ранних периодах нашей энергетики. Исторические факты взяты из вышедших ранее книг об истории энергетики и электрификации Эстонии, а также из собранных авторами данных», – сказал второй автор книги Эндель Ристхейн. «Надеемся, что в книге представлен достаточный обзор и развития эстонской энергетики, и прогнозов на будущее», – добавил Ристхейн.

По словам руководителя организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яануса Рохумаа, энергетика влияет напрямую на развитие нашего государства и будет снабжать нас энергией и в предстоящие столетия. «По случаю столетия Эстонии два выдающихся деятеля этой области уместили в книге важные этапы развития энергетики и, что очень важно, составили прогнозы на будущее», – добавил Рохумаа. В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.