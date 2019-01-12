Раквере отмечает сотую годовщину освобождения города в Освободительной войне

Мы благодарны тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Наш общий долг – помнить и ценить прошлое. Это важно и для нашего будущего», – сказал мэр Раквере Марко Торм.

Памятная церемония, которая пройдет в Раквере на Аусамбамяги (Койдула, 12, Раквере), начнется 13 января в 10:00. С речами выступят министр обороны Юри Луйк, министр культуры Индрек Саар, вице-мэр Раквере Трийн Варек, капеллан Вируской дружины Кайтселийт Тауно Тоомпуу и председатель правления Союза самоуправлений Ляэне-Виру Эйнар Валлбаум. За церемонией в 11 часов последует поминальная служба в Троицкой церкви Раквере (Пикк, 19, Раквере).

Город Раквере был освобожден от красной армии эстонскими и финскими войсками ночью и ранним утром 12 января 1919 года. «Освобождение Раквере спасло жизни многих людей, потому что враги не успели довести до конца массовые убийства в лесу Палермо и казнить всех заключенных», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. По его словам, в освобождении Вирумаа от красной армии важную роль сыграли и финские добровольцы. «Совместными силами за несколько недель от противника была освобождена территория Эстонской Республики до Нарвы», – сказал Кастерпалу.