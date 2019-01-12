Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 4000 человек

«Созданный к столетию страны бронепоезд был очень тепло принят людьми. На данный момент его посетило более 4000 людей. Больше всего посетителей было во время остановок в Кехра и Тапа», – отметил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. «На предстоящих остановках поезд уже также ждут с нетерпением, экскурсионные группы с гидом заполняются очень быстро», – добавил Лилль.

«Бронепоезд с размещенной в нем выставкой в течение января передвигается вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Уже завтра, 13 января, поезд прибудет в Каарепере, пройдя половину своего пути. С 1 февраля бронепоезд продолжит путь по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года», – сказал Кастерпалу.

Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:

4.01.19 - 5.01.19 – Кехра

6.01.19 - Лахингувялья

7.01.19 - 8.01.19 – Аэгвийду

9.01.19 - 10.01.19 – Тапа

11.01.19 - 12.01.19 – Йыгева

13.01.19 – Каарепере

14.01.19 - 16.01.19 – Тарту

17.01.19 - 24.01.19 – Элва

25.01.19 - 27.01.19 – Пука

28.01.19 - 31.01.19 – Сангасте

1.02.19 – Валга

Передвижение бронепоезда является частью серии событий «Путь свободы», которые организуются в январе в память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны. В рамках этой серии в январе состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии.

С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.