Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 4000 человек

На сегодняшний день бронепоезд Wabadus и размещенную в нем выставку посетило более 4000 человек. Бронепоезд с размещенной в нем передвижной выставкой в течение января совершает путь вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга, где проходят памятные церемонии, богослужения и реконструкции боев. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
«Созданный к столетию страны бронепоезд был очень тепло принят людьми. На данный момент его посетило более 4000 людей. Больше всего посетителей было во время остановок в Кехра и Тапа», – отметил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. «На предстоящих остановках поезд уже также ждут с нетерпением, экскурсионные группы с гидом заполняются очень быстро», – добавил Лилль.
«Бронепоезд с размещенной в нем выставкой в течение января передвигается вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Уже завтра, 13 января, поезд прибудет в Каарепере, пройдя половину своего пути. С 1 февраля бронепоезд продолжит путь по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года», – сказал Кастерпалу.
Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:
- 4.01.19 - 5.01.19 – Кехра
- 6.01.19 - Лахингувялья
- 7.01.19 - 8.01.19 – Аэгвийду
- 9.01.19 - 10.01.19 – Тапа
- 11.01.19 - 12.01.19 – Йыгева
- 13.01.19 – Каарепере
- 14.01.19 - 16.01.19 – Тарту
- 17.01.19 - 24.01.19 – Элва
- 25.01.19 - 27.01.19 – Пука
- 28.01.19 - 31.01.19 – Сангасте
- 1.02.19 – Валга
Передвижение бронепоезда является частью серии событий «Путь свободы», которые организуются в январе в память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны. В рамках этой серии в январе состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии.
С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.