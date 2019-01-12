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  • Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 4000 человек

Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 4000 человек

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Täna möödub 100 aastat Tapa vabastamisest Eesti vabadussõjas. Võidukat vabastuslahingut meenutati soomusrong nr. 7 Wabadus saabumisega Tapa raudteejaama ning näidislahinguga Männikumäel.

ФОТО: Vladislav Musakko

На сегодняшний день бронепоезд Wabadus и размещенную в нем выставку посетило более 4000 человек. Бронепоезд с размещенной в нем передвижной выставкой в течение января совершает путь вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга, где проходят памятные церемонии, богослужения и реконструкции боев. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.

«Созданный к столетию страны бронепоезд был очень тепло принят людьми. На данный момент его посетило более 4000 людей. Больше всего посетителей было во время остановок в Кехра и Тапа», – отметил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. «На предстоящих остановках поезд уже также ждут с нетерпением, экскурсионные группы с гидом заполняются очень быстро», – добавил Лилль.

«Бронепоезд с размещенной в нем выставкой в течение января передвигается вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Уже завтра, 13 января, поезд прибудет в Каарепере, пройдя половину своего пути. С 1 февраля бронепоезд продолжит путь по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года», – сказал Кастерпалу.

Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:

  • 4.01.19 - 5.01.19 – Кехра
  • 6.01.19 - Лахингувялья
  • 7.01.19 - 8.01.19 – Аэгвийду
  • 9.01.19 - 10.01.19 – Тапа
  • 11.01.19 - 12.01.19 – Йыгева
  • 13.01.19 – Каарепере
  • 14.01.19 - 16.01.19 – Тарту
  • 17.01.19 - 24.01.19 – Элва
  • 25.01.19 - 27.01.19 – Пука
  • 28.01.19 - 31.01.19 – Сангасте
  • 1.02.19 – Валга

Передвижение бронепоезда является частью серии событий «Путь свободы», которые организуются в январе в память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны. В рамках этой серии в январе состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии.

С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

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