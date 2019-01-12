ФОТО: В Йыгева встретили бронепоезд концертом и зимним праздником

ФОТО: Фото: Лийс Рейман/ЭР100

ФОТО: Фото: Лийс Рейман/ЭР100

ФОТО: Фото: Лийс Рейман/ЭР100

ФОТО: Фото: Лийс Рейман/ЭР100

ФОТО: Фото: Лийс Рейман/ЭР100

На мероприятии выступили духовой оркестр Йыгеваской дружины Кайтселийт и оркестр Торма, смешанный хор Sõbrahing и ученики Йыгеваской гимназии и Йыгеваской основной школы с программой «Воспоминания об Освободительной войне» под руководством Лианне Сааге-Вахури.

Милитарный музей Jõgewa представил публике бронеавтомобиль и временную выставку. Под руководством спортивного центра Virtus состоялись зимние спортивные игры, а также традиционные соревнования по выращиванию сосулек.

Фотогалерея мероприятия находится ТУТ.

13 января бронепоезд сделает остановку в Каарепере, поезд и выставка открыты с 11 до 18 часов.

Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы». Помимо народных походов проходят и реконструкции боев, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые проходят на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.