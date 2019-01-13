О победоносных сражениях Освободительной войны в Ида-Вирумаа напомнит реконструкция битвы в Пагари

«Сто лет назад в Ида-Вирумаа велись отчаянные сражения, чтобы оттеснить войска противника из Эстонии», – рассказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Чтобы напомнить о победоносных сражениях в Ярве и Пагари, пройдут памятные мероприятия и демонстрация битвы в парке мызы Пагари», – добавил Кастерпалу.

По словам командующего Алутагузеской дружины майора Мати Куусвера, во время Освободительной войны в Ярве, Кохтла, Пагари и Сомпа шли ожесточенные бои. «Больше всего жертв было при битвах в деревнях Ярве и Кохтла, в которых погибли десять бойцов Калевской дружины. Эти люди пали не зря, потому что 17 января 1919 года зазвонили церковные колокола, которые возвестили о завершении большевистской власти в Йыхви, длившейся 39 дней», – рассказал майор Куусвере.

События в память о Ярвеской битве

В 11 часов возле памятника Освободительной войне в Кохтла-Ярве с исполнения гимна начнется памятная церемония.

Затем последует исторический обзор ярвеской битвы от представителя Алутагузеской дружины Кайтселийт Калева Наура, а также обзор истории и нынешней деятельности Калевского пехотного батальона от представителя Калевского пехотного батальона.

В 11:25 – речь представителя городской управы Кохтла-Ярве.

В 11:30 – возложение венков к мемориалу, прозвучат почетные залпы.

В 11:50 – участники отправятся в Пагари.

Мероприятия в память битве в Пагари

В 12:30 – реконструкция сражения в парке мызы Пагари.

В 12:55 – построение и перемещение к памятнику Освободительной войне. На поминальной службе прозвучит гимн, с речами выступят старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар и командующий Алутагузеской дружиной Кайтселийт майор Мати Куусвере.

В 13:30 к монументу будут возложены венки и прозвучат почетные залпы.

В 13:45 - 15:00 в каретном ангаре будут предлагать солдатский суп и генеральский крендель. В парке мызы будет открыта выставка техники.



На демонстрационную битву в парке мызы Пагари будут ходить специальные автобусы. График автобусов:

В 11:40 автобус отправляется от парковки в Йыхви, расположенной под виадуком.

В 11:40 автобус отправляется от Prestone в Кохтла-Ярве.

В 10:30 автобус отправляется от Konsum в Авинурме (будут также остановки в 11:15 на автовокзале в Ийзаку и в 11:50 на автовокзале Мяэтагузе).

Автобусы будут возвращаться из Пагари по тем же направлениям ориентировочно в 14:45.

Созданный в честь столетия Освободительной войны бронепоезд сделает сегодня, 13 января, остановку в Каарепере. Поезд и размещенная в нем выставка будут открыты открыты с 11 до 18 часов.