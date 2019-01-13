В Ида-Вирумаа состоялась реконструкция исторического сражения
Сегодня, 13 января, исполнилось 100 лет со дня победоносных сражений Освободительной войны в Ида-Вирумаа. В память о сражениях в Ярве и Пагари прошли памятные мероприятия и была организована реконструкция битвы в парке мызы Пагари. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
В память о сражении в Ярве у памятника Освободительной войне в Кохтла-Ярве состоялась памятная церемония с исполнением гимна и возложением венков. С речами выступили представитель Алутагузеской дружины Кайтселийт Калев Наур, а также представители Калевского пехотного батальона и городской управы Кохтла-Ярве.
В память о сражении в Пагари была организована реконструкция битвы в парке мызы, после которой состоялось поминальная служба у памятника Освободительной войне. С речами выступили старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар и командующий Алутагузеской дружиной Кайтселийт майор Мати Куусвере.
Фотогалерея мероприятий находится на странице www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157688710363033/with/46002830424/.
Автор фото Арон Урб/ ЭР100.
В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы». Помимо народных походов проходят и реконструкции боев, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые проходят на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на страницеwww.ev100.ee/ru.
Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.