Сегодня в Тарту прибывает бронепоезд Wabadus

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, в день памяти можно будет отдать дань уважения тем, кто вступил в борьбу за Эстонию. «В честь погибших в состоявшемся в Тарту сражении Освободительной войны, убитых большевиками тартусцев и всех, кто отдал свою жизнь за свободу Эстонии, состоятся памятные церемонии у монумента свободы в Тарту, у Кредитной кассы, в парке Тяхтвере, а также поминальное богослужение в Яановой церкви», – добавил Клаас.