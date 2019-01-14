Сегодня в Тарту прибывает бронепоезд Wabadus

Сегодня, 14 января, сотая годовщина освобождения Тарту будет отмечена прибытием на железнодорожную станцию города бронепоезда номер 7 Wabadus и памятными мероприятиями. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
«Сегодня исполняется сто лет со дня освобождения Тарту в Освободительной войне», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Томас Кихо. «Освобождение Тарту создало предпосылки и для освобождения всей Южной Эстонии от войск противника», – добавил Кихо.
По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, в день памяти можно будет отдать дань уважения тем, кто вступил в борьбу за Эстонию. «В честь погибших в состоявшемся в Тарту сражении Освободительной войны, убитых большевиками тартусцев и всех, кто отдал свою жизнь за свободу Эстонии, состоятся памятные церемонии у монумента свободы в Тарту, у Кредитной кассы, в парке Тяхтвере, а также поминальное богослужение в Яановой церкви», – добавил Клаас.
Ведущую роль в освобождении Тарту сыграли партизаны Юлиуса Куперьянова, а также бронепоезда, передвижением которых руководили Антон Ирв и Карл Партс. Под Тарту десант бронепоезда номер 1 захватил железнодорожный мост Янесе, благодаря чему удалось открыть путь в город. Тарту был отвоеван 14 января.
Мероприятия в честь столетия Освободительной войны в Тарту:
- В 9 часов состоится возложение венков к монументу Калевипоэг. Вслед за этим руководство города возложит венки к могиле Куперьянова и памятнику освободителям Южной Эстонии на кладбище Раади, а также к мемориалу Освободительной войны на кладбище Паулусе.
- В 10 часов состоится торжественная встреча бронепоезда. Бронепоезд и расположенная в нем выставка будут открыты для всех заинтересованных 15-16 января с 11 до 18 часов. С речью выступят председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо, мэр Тарту Урмас Клаас и директор Военного музея Хеллар Лилль.
- В 11 часов начнется экуменическое богослужение в Яановой церкви Тарту, которое проведут настоятель церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс, пробст Антс Тооминг и епископ Эстонской апостольской православной церкви Элия.
- В 12:15 на улице Магистри состоится церемония в память о казненных в подвале Кредитной кассы 14 января 1919 года тартусцах. Выступит настоятель церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс, состоится и возложение венков.
- В 13:30 в парке Тяхтвере у памятника битвы за Тарту состоится церемония в честь освобождения Тарту. Организатор мероприятия Энн Тарто и тартуское общество Memento.