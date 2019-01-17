Бронепоезд Wabadus остановится на несколько дней в Элва

«После решительного освобождения Тарту 14 января народные войска быстро продвигались и 17 января заняли уже и железнодорожную станцию Элва. По местам сражений Освободительной войны, которые велись сто лет назад, свой путь совершает и бронепоезд, который прибудет сегодня в Элва», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо.

В январе бронепоезд сделает остановку также и в Пука, Сангасте и Валга. С февраля поезд Wabadus продолжит передвижение по Эстонии по имеющимся железнодорожным путям до конца 2019 года.

По словам старейшины волости Элва Тоомаса Ярвеоя, в честь прибытия бронепоезда состоится обширная программа мероприятий, посвященных столетию Освободительной войны. «В сотрудничестве с элваской дружиной Кайтселийт на каждый день запланирована специальная программа. Помимо посещения поезда и выставки все заинтересованные смогут принять участие и в тематических вечерах, на которых выступят эксперты в области обороны. Сегодня вечером в зале железнодорожной станции откроется фотовыставка об участвовавших в Освободительной войне мужчинах из кихельконда Пухья», – добавил Ярвеоя.

Во время пребывания поезда в Элва будет отмечаться и столетие со дня сражения под Ранну. «По этому случаю 20 января в 12:30 состоится минута памяти у памятника Освободительной войны в Ранну, после чего участники мероприятия отправятся в народный дом Ранну, где с тематическими докладами выступят Урмас Сало и Тойво Киккас», – сказал Ярвеоя.

Бронепоезд будет находиться в Элва с 17 по 24 января. С 11 до 15 часов бронепоезд и находящуюся в нем выставку смогут посетить группы из школ и детских садов. С 15 до 18 часов и в выходные бронепоезд Wabadus будет открыт для всех заинтересованных. С 17 по 23 января на вокзале Элва состоятся тематические вечера, на которых с докладами на тему Освободительной войны и государственной обороны выступят Антс Лаанеотс, майор Калле Кылли, капитан Лаури Теппо, полковник Рихо Юхтеги, Лео Куннас и Арт Йохансон. 23 января состоится показ фильма «Молодые орлы».

«Приглашаем всех принять участие и в фотоконкурсе на тему лучшего момента дня и прислать фотографию посредством мобильного приложения волости Элва. В программе, связанной с прибытием бронепоезда в Элва, найдется множество запоминающихся моментов, которые можно сфотографировать для участия в конкурсе», – добавил Ярвеоя.