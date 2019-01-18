Маршрут забега Eskola в Нарве изменился

Kapten Anto Eskola pilt oli enne okupatsiooni tähtsal kohal Narva volikogu saalis. ФОТО: EFA

«Сегодня сто лет назад финские добровольцы под командованием Анто Эскола предприняли беговой марш-бросок с целью освобождения Нарвы», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Бег с оружием прямо к ратушной площади был уникальным способом наступления, благодаря которому 19 января 1919 года удалось освободить весь город Нарва от войск противника», – добавил Кихо.

По словам советника по вопросам прессы посольства Финляндии Ханнеле Валкеэниеми, в Освободительной войне приняло участие 3500 финнов, большинство из которых были добровольцами. «В память о подвиге капитана Эскола и всех финских добровольцев 19 января состоится забег Eskola. Из-за по-настоящему зимней погоды в этот раз маршрут забега повторит завершающую часть исторического бегового марш-броска, забег начнется и завершится на Ратушной площади Нарвы», – добавила Валкеэниеми.

Новый маршрут: старт забега состоится в 10 часов на Ратушной площади Нарвы. Забег пройдет по велосипедной дорожке в сторону Нарва-Йыэсуу до Рийгикюла и по тому же пути обратно. Маршрут на карте: https://bit.ly/2CskQBr.

Принять участие в забеге Eskola могут все делающие по предварительной регистрации https://goo.gl/9Utxrq. Участие в забеге бесплатное.