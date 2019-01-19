Столетие освобождения Нарвы отмечается реконструкцией боя

«Десант Утрия, совершенный с 17 по 19 января 1919 года, стал крупнейшей десантной операцией Освободительной войны, в ходе которой был освобожден город Нарва и противник был вытеснен за реку Нарва», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Столетие освобождения Нарвы отмечается сегодня реконструкцией боя», – добавил Кихо.

Ежегодное военно-спортивное соревнование «Десант Утрия» началось 17 января. В течение трех дней 30 команд пройдут путь длиной в 60 километров. «Маршрут этого года по сравнению с предыдущим разнообразнее. Особенным в этом году является и то, что по случаю столетия Освободительной войны «Десант Утрия» завершится постановочным сражением у старых ворот Кренгольма. Перед реконструкцией боя ждем всех заинтересованных ознакомиться с историческим военным снаряжением и эмблемами», – отметил организатор «Десанта Утрия» Меэлис Рятсеп.

Программа последнего дня «Десанта Утрия» 19 января:

В 8 часов стартовала первая команда завершающего забега.

В 10:30 состоялось возложение венков к памятнику десанта Утрия.

В 14 часов началась реконструкция битвы у старых ворот Кренгольма (Йоала, 32, Нарва).

В 16 часов состоится награждение участников забега Eskola и «Десанта Утрия» в Нарвском колледже Тартуского Университета (Нарвская ратушная площадь, 2).

Дополнительная информация о «Десанте Утрия» находится на странице www.erna.ee.

В 10 часов на Ратушной площади Нарвы был дан старт и забегу Eskola, который организует посольство Финляндии в Эстонии. Маршрут забега: https://bit.ly/2CskQBr.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: www.flickr.com/photos/ev100, автор фото Лийз Рейман/ЭР100.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы». С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.