Путь свободы: бронепоезд сделает остановки в Пука и Элва

Посвященная столетию Освободительной войны программа продолжится тематическими мероприятиями в Тырва, Пука, Хельме, Элва и Кирепи, а также маршем Эстрёма. Все подробности в нашем традиционном обзоре.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
- С 17 по 24 января бронепоезд № 7 Wabadus будет стоять на железнодорожной станции Элва. Днем будут проходить экскурсии по бронепоезду для школ и детских садов. Бронепоезд будет открыт для всех желающих до 18:00.
- В 19 часов на железнодорожной станции Элва начнется тематический вечер, об окружающей нас ситуации с безопасностью и о возможных вариантах развития событий в 2018-2019 годы расскажет Лео Куннас.
ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
- С 17 по 24 января бронепоезд № 7 Wabadus будет стоять на железнодорожной станции Элва. Днем будут проходить экскурсии по бронепоезду для школ и детских садов. Бронепоезд будет открыт для всех желающих до 18:00.
- В 19 часов на железнодорожной станции Элва начнется тематический вечер. Об Освободительной войне расскажет Арт Йохансон.
СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
- В 7:30 возле дорожного указателя места сражения в Кирепи около шоссе Тарту-Рига зажжением свечей вспомнят о 100 годовщине битвы в Кирепи. Свечу зажжет старейшина деревни Кирепи Рико Орас.
- С 17 по 24 января бронепоезд № 7 Wabadus будет стоять на железнодорожной станции Элва. Днем будут проходить экскурсии по бронепоезду для школ и детских садов. Бронепоезд будет открыт для всех желающих до 18:00.
- В 19 часов на железнодорожной станции Элва начнется тематический вечер, на котором будет показан фильм «Молодые орлы».
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
- С 17 по 24 января бронепоезд № 7 Wabadus будет стоять на железнодорожной станции Элва. Днем будут проходить экскурсии по бронепоезду для школ и детских садов. Бронепоезд будет открыт для всех желающих до 18:00.
- В 16 часов пройдет памятное мероприятие в честь 100-й годовщины освобождения Тырва и битвы в Рообе. Участники мемориальной церемонии соберутся около дома прихода Хельме Маарья (ул. Кальмисту, 2), откуда все пойдут на кладбище. С речами выступят старейшина волости Тырва Майдо Руусманн и директор Вильяндиского музея Яак Пихлак.
- В 17 часов в церкви Хельме Маарья пройдет поминальная служба. С речами выступят директор Вильяндиского музея Яак Пихлак, председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо, командующий отдельной ротой Хельме Валгаской дружины Кайтселийт младший лейтенант Рихо Кару, старейшина волости Тырва Майдо Руусманн. Выступит мужской ансамбль церкви Ныо и духовой ансамбль из Тарту. До церкви Хельме будут ходить бесплатные автобусы.
- 24 января в зале Эстонской академии наук состоится конференция «Столетие государственного языка Эстонской Республики». В рамках конференции будут представлены входящие в книжную серию ЭР100 произведения «100 лет эстонского языка» и «100 лет зарубежной Эстонии».
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
- С 25 по 27 января бронепоезд № 7 Wabadus сделает остановку на железнодорожной станции Пука.
- С 10 до 17 часов выставка бронепоезда будет открыта для всех интересующихся, пройдет совместное посещение бронепоезда школьниками волости Отепя.
- В 11 часов состоится праздничное открытие бронепоезда и разжигание костра. С речами выступят старейшина волости Отепяэ Кайдо Тамберг, председатель волостного собрания Отепя Яанус Баркала, командующий отдельной ротой Отепя Валгамааской дружины Кайтселийт Александр Мыттус и председатель Валгаского округа Найскодукайтсе Мари Мыттус. Рядом с вокзалом будет открыта выставка техники сил обороны, ручного огнестрельного оружия, военных автомобилей с прицепами и полевой кухней. Можно будет погреться в натопленной солдатской палатке, где будут предлагать горячий бульон и пирожки.
- В 19 часов начнется программа в Доме культуры Пука. Пройдет «слепая» концертная постановка «По стопам команды бронепоезда». Выступят Тоомас Лунге, Отт Картау и Мерилин Кирбитс. Концертная постановка для всех бесплатная.
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
- С 25 по 27 января бронепоезд № 7 Wabadus будет стоять на железнодорожной станции Пука. Выставка в бронепоезде будет открыта с 11 до 18 часов, пройдут экскурсии с гидом, будут предлагаться бульон и пирожки.
- В 10 часов со двора мызы Колга начнется марш «Экстрём». Дистанции посвященного 100 годовщине Освободительной войны народного похода составляют 7 км, 15 км и 30 км. На территории мызы также пройдет ярмарочный день с кафе, выставкой и концертами. Музей Колга будет открыт для всех участников похода.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
- С 25 по 27 января бронепоезд № 7 Wabadus будет стоять на железнодорожной станции Пука. Выставка в бронепоезде будет открыта с 11 до 18 часов, пройдут экскурсии с гидом, гостям будут предложены бульон и пирожки.