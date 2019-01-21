Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 10 000 человек

«Бронепоезд и находящуюся в нем выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, в течение двух недель посетило уже более 10 000 человек», – сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. «Такое большое число посетителей свидетельствует об интересе жителей Эстонии к истории построения независимости нашего государства», – добавил Лилль.

«На «Пути свободы», продолжающемся в течение января, бронепоезд с размещенной в нем выставкой вслед за Элва сделает остановки в Пука, Сангасте и Валга», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «В Валга прибытием бронепоезда и многими мероприятиями будет отмечаться столетие освобождения территории Эстонии. По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadusотправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года», – добавил Кастерпалу.