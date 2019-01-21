Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 10 000 человек

Более 10 000 человек посетило созданный в честь столетия Освободительной войны бронепоезд Wabadus и размещенную в нем выставку. В течение января бронепоезд движется вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
«Бронепоезд и находящуюся в нем выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, в течение двух недель посетило уже более 10 000 человек», – сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. «Такое большое число посетителей свидетельствует об интересе жителей Эстонии к истории построения независимости нашего государства», – добавил Лилль.
«На «Пути свободы», продолжающемся в течение января, бронепоезд с размещенной в нем выставкой вслед за Элва сделает остановки в Пука, Сангасте и Валга», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «В Валга прибытием бронепоезда и многими мероприятиями будет отмечаться столетие освобождения территории Эстонии. По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadusотправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года», – добавил Кастерпалу.
Остановки бронепоезда Wabadus в январе 2019 года:
- 4.01.19 - 5.01.19 – Кехра
- 6.01.19 - Лахингувялья
- 7.01.19 - 8.01.19 – Аэгвийду
- 9.01.19 - 10.01.19 – Тапа
- 11.01.19 - 12.01.19 – Йыгева
- 13.01.19 – Каарепере
- 14.01.19 - 16.01.19 – Тарту
- 17.01.19 - 24.01.19 – Эльва
- 25.01.19 - 27.01.19 – Пука
- 28.01.19 - 31.01.19 – Сангасте
- 1.02.19 – Валга
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