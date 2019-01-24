На празднике ЭР100 в честь столетия Освободительной войны в Валга выступит Metsatöll

31 января в Валга будет отмечаться столетие сражения под Паю и последовавшего за ним освобождения Валга. Важнейшие этапы Освободительной войны будут отмечаться памятными церемониями, прибытием бронепоезда и концертом ансамбля Metsatöll на железнодорожной станции Валга. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
«Состоявшееся в 1919 году в Валгамаа сражение под Паю стало одним из решающих», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.«Чтобы отметить годовщину сражения под Паю и освобождения Валга, 31 января в Валга прибудет бронепоезд Wabadus, который будет встречен большим праздником», – добавил Кастерпалу.
По словам старейшины Валгаской волости Маргуса Лепика, годовщина исторических событий будет отмечаться обширной и разнообразной программой. «Утром состоятся памятные церемонии в Яановой церкви Валга, в мызе Паю и у памятника сражения под Паю. На празднике, который пройдет на железнодорожном вокзале Валга, выступят оркестр Сил обороны и ансамбль Metsatöll», – сказал Лепик.
С дополнительной информацией о программе в Валга можно ознакомиться на странице http://www.valga.ee/paju-100.
Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.
По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadus отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года.
В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы». С информацией о событиях, которые проходят в местах исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.