На празднике ЭР100 в честь столетия Освободительной войны в Валга выступит Metsatöll

«Состоявшееся в 1919 году в Валгамаа сражение под Паю стало одним из решающих», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.«Чтобы отметить годовщину сражения под Паю и освобождения Валга, 31 января в Валга прибудет бронепоезд Wabadus, который будет встречен большим праздником», – добавил Кастерпалу.

По словам старейшины Валгаской волости Маргуса Лепика, годовщина исторических событий будет отмечаться обширной и разнообразной программой. «Утром состоятся памятные церемонии в Яановой церкви Валга, в мызе Паю и у памятника сражения под Паю. На празднике, который пройдет на железнодорожном вокзале Валга, выступят оркестр Сил обороны и ансамбль Metsatöll», – сказал Лепик.

С дополнительной информацией о программе в Валга можно ознакомиться на странице http://www.valga.ee/paju-100.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadus отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года.