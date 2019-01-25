Команда ЭР100 выразила благодарность организаторам новогодних праздников

По оценкам организаторов, в празднике в Хаапсалу приняло участие 400 человек, в Йыгева – 500, в Йыхви – 2000, в Курессааре – 4500, в Кярдла – 1000, в Нарве – 3000, в Пайде – 3000, в Пылва – 2000, в Пярну – 8000, в Раквере – 8000, в Рапла – 1000, в Таллинне – 20 000, в Тарту – 12 000, в Валга – 350, в Вильянди – 500 и в Выру – 1000.