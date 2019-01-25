Команда ЭР100 выразила благодарность организаторам новогодних праздников

В таллиннском кафе Wabadus 24 января организационная команда ЭР100 выразила благодарность организаторам праздника в честь завершения юбилейного года «Вперед на все сто, Эстония!». В мероприятии приняли участие представители городов, Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR), а также организаторы акции совместного танца «Эстония танцует». Окончание юбилейного года отмечалось 31 декабря в 16 городах по всей Эстонии.
Всеобщий праздник стал грандиозным финалом юбилейного года», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Мы очень благодарны всем организаторам, поскольку этим уникальным событием смогли насладиться десятки тысяч людей. Эту положительную энергию и чувство сплоченности мы вложим и в последующую программу, посвященную столетию Эстонии», – добавила Соэ.
Фотогалерея сегодняшнего мероприятия находится на странице www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157689070701353. Автор фото Арон Урб/ ЭР100.
Праздник в честь окончания юбилейного года «Вперед на все сто, Эстония!» состоялся во всех уездных центрах Эстонии и в Нарве.
По оценкам организаторов, в празднике в Хаапсалу приняло участие 400 человек, в Йыгева – 500, в Йыхви – 2000, в Курессааре – 4500, в Кярдла – 1000, в Нарве – 3000, в Пайде – 3000, в Пылва – 2000, в Пярну – 8000, в Раквере – 8000, в Рапла – 1000, в Таллинне – 20 000, в Тарту – 12 000, в Валга – 350, в Вильянди – 500 и в Выру – 1000.
В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.