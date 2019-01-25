Путь бронепоезда в Валгамаа начнется на станции Пука

«Созданный в год празднования юбилея Эстонской Республики бронепоезд и находящаяся в нем выставка до сих пор пользовались большой популярностью, и сегодня один из символов Освободительной войны прибывает в Валгамаа», – сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Остановка в Пука продлится три дня, оттуда бронепоезд Wabadus продолжит «Путь свободы» в Сангасте и Валга», – добавил Кастерпалу.

По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadus отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года.

По словам старейшины волости Отепяэ Кайдо Тамберга, отмечая столетие Эстонской Республики, необходимо помнить и об одном из важнейших эпизодов нашей истории – Освободительной войне. «Освободительная война касается нас всех, благодаря тем, кто воевал в те годы, у нас есть теперь свое государство. Мы рады, что и молодежь, и взрослые жители волости Отепяэ смогут ознакомиться с историей на месте, на железнодорожной станции Пука», – добавил Тамберг.

По словам директора Военного музея Хеллара Лилля, уже более 10 000 человек посетило бронепоезд, совершающий путь по местам исторической линии фронта Освободительной войны. «Бронепоезд и расположенная в нем выставка, посвященная Освободительной войне, дают подробный обзор хода войны, роли бронепоездов в сражениях, а также о жизни членов команд бронепоездов», – сказал Лилль.

События в честь столетия Освободительной войны в Пука:

25 января бронепоезд будет открыт с 10 до 17 часов.

В 11 часов местные жители поприветствуют бронепоезд, и будет разожжен костер. С речами выступят старейшина волости Отепяэ Кайдо Тамберг, председатель волостного собрания Отепяэ Яанус Баркала, командующий отдельной ротой Отепяэ Валгамааской дружины Кайтселийт Александр Мыттус и председатель Валгаского округа Найскодукайтсе Мари Мыттус.

Рядом с вокзалом будет открыта выставка техники сил обороны, ручного огнестрельного оружия, военных автомобилей с прицепами и полевой кухней. Можно будет погреться в натопленной солдатской палатке, где будут предлагать горячий бульон и пирожки.

В 19 часов начнется «слепая» концертная постановка «По стопам команды бронепоезда». Выступят Тоомас Лунге, Отть Картау и Мерилин Кирбитс. Концертная постановка для всех бесплатная.

С 26 по 27 января бронепоезд будет открыт с 11 до 18 часов, будут организованы экскурсии с гидом, посетителям будут предложены бульон и пирожки.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт,USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы». С информацией о событиях, которые проходят в местах исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.