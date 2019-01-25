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  • Эксклюзив: смотрите трейлер фильма "Правда и справедливость"!

Эксклюзив: смотрите трейлер фильма "Правда и справедливость"!

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20 февраля в кинотеатре Apollo Kino Solaris состоится премьера фильма из кинопрограммы ЭР100 "Правда и справедливость" режиссёра Танеля Тоома.  

Съемки заняли 75 дней, бюджет составил 2,5 млн евро, пятая часть средств была потрачено на создание декораций.

Художественный фильм снят по мотивам I части романа А.Х. Таммсааре "Правда и справедливость".

Полный надежды и энтузиазма Андрес и его молодая жена Крыыт приезжают на купленный в долг в болотистой местности хутор, чтобы начать здесь новую жизнь. Хутор, по их представлениям, должен превратиться в семейное гнездо. Однако вместо этого начинается вечная борьба с природой, судьбой и задиристым соседом Пеару.  


20 февраля в 18 часов портал Postimees проведет прямую трансляцию с красной ковровой дорожки премьеры.

В прокат картина выйдет 22 февраля. 

Расписание сеансов и покупка билетов ТУТ.

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