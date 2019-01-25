Эксклюзив: смотрите трейлер фильма "Правда и справедливость"!

Полный надежды и энтузиазма Андрес и его молодая жена Крыыт приезжают на купленный в долг в болотистой местности хутор, чтобы начать здесь новую жизнь. Хутор, по их представлениям, должен превратиться в семейное гнездо. Однако вместо этого начинается вечная борьба с природой, судьбой и задиристым соседом Пеару.