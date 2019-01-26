В Лахемаа проходит крупнейший в Европе народный поход – марш Экстрём

«Под командованием майора Экстрёма в Эстонию прибыли первые войска финских добровольцев, чьей помощи очень ждали в Освободительной войне. В честь этого майора народный поход и получил название марша Экстрёма», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Поход по местам Вируского фронта Освободительной войны соединяет в себе народный спорт и возможность узнать больше об истории нашей страны», – добавил Кастерпалу.

Участникам посвященного столетию Освободительной войны похода будет предложено три маршрута протяженностью 7, 14 и 30 километров, которые начнутся и завершатся у мызы Колга. Началом похода послужит постановочное сражениеFrontline Eesti, в котором примут участие и представители кавалерийского полка Финляндии. Мероприятие начнется в 10:00.

По словам главного организатора мероприятия Эрки Вайкре, по имеющимся данным, марш Экстрёма является крупнейшим в Европе народным походом, проходящим в рамках гражданской инициативы. Во время народного похода увлекательные занятия пройдут как на походных тропах, так и у мызы Колга. «В здании мызы будут показаны документальные фильмы Леннарта Мери, пройдут учебные занятия, выставки, свои двери откроют кафе и музей Колга. Перед началом похода его участников на берегу реки Колга будет ожидать баня на колесах, во время похода можно будет посетить смотровую башню Вируского болота, автобусное кафе и другие пункты питания», – перечислил Вайкре.

Эрки Вайкре также добавил, что победителей похода объявлять не будут. «Приз будет вручен лучшему участнику похода, одетому в одежду 100-летней давности, а также автору лучшего селфи, сделанного во время похода. Все участники похода получат грамоты и смогут посмотреть снятые на месте кадры документального фильма, подготавливаемого для финского кинофестиваля», – сказал Вайкре.

В 2019 году программа празднования столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны. С информацией о предстоящих мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.