Бронепоезд Wabadus прибудет на железнодорожную станцию Сангасте

«Сегодня сто лет назад в Освободительной войне была освобождена железнодорожная станция Сангасте. В память об этом событии сегодня сюда прибудет и один из важнейших символов Освободительной войны – бронепоезд», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

Бронепоезд пробудет на железнодорожной станции Сангсате в поселке Тсиргулийна с 28 по 30 января.

По словам заместителя старейшины волости Валга Кальмера Сарва, поприветствовать бронепоезд соберутся ученики находящихся неподалеку школ, для которых это станет хорошей возможностью ознакомиться с историей Освободительной войны. «Прибытие бронепоезда-выставки в Тсиргулийна поможет местным жителям лучше понять связь их родного края с проходившей сто лет назад борьбой во имя свободы Эстонии», – пояснил Сарв.

Программа пребывания бронепоезда Wabadus на железнодорожной станции Сангасте

28 января в 11 часов состоится торжественная встреча бронепоезда на железнодорожной станции Сангасте.

В программе:

Приветственная речь старейшины волости Валга Маргуса Лепика.

Приветствие школы Тсиргулийна и основной школы Кеэни.

Историческая справка от майора Меэлиса Киви.

Выступления гостей.

Выступление учеников школы Тсиргулийна и основной школы Кеэни.

Представление бронепоезда и бронеавтомобиля «Эстония».

Бронепоезд и размещенная в нем выставка будут открыты для всех посетителей ежедневно с 11 до 18 часов, бесплатно пройдут и экскурсии с гидом.