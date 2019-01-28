Бронепоезд Wabadus прибудет на железнодорожную станцию Сангасте

Сегодня, 28 января, на железнодорожную станцию Сангасте прибудет созданный в честь сотой годовщины Освободительной войны бронепоезд номер 7 Wabadus. В поселке Тсиргулийна прибытие бронепоезда будет отмечаться торжественной церемонией. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
«Сегодня сто лет назад в Освободительной войне была освобождена железнодорожная станция Сангасте. В память об этом событии сегодня сюда прибудет и один из важнейших символов Освободительной войны – бронепоезд», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.
Бронепоезд пробудет на железнодорожной станции Сангсате в поселке Тсиргулийна с 28 по 30 января.
По словам заместителя старейшины волости Валга Кальмера Сарва, поприветствовать бронепоезд соберутся ученики находящихся неподалеку школ, для которых это станет хорошей возможностью ознакомиться с историей Освободительной войны. «Прибытие бронепоезда-выставки в Тсиргулийна поможет местным жителям лучше понять связь их родного края с проходившей сто лет назад борьбой во имя свободы Эстонии», – пояснил Сарв.
Программа пребывания бронепоезда Wabadus на железнодорожной станции Сангасте
- 28 января в 11 часов состоится торжественная встреча бронепоезда на железнодорожной станции Сангасте.
- В программе:
- Приветственная речь старейшины волости Валга Маргуса Лепика.
- Приветствие школы Тсиргулийна и основной школы Кеэни.
- Историческая справка от майора Меэлиса Киви.
- Выступления гостей.
- Выступление учеников школы Тсиргулийна и основной школы Кеэни.
- Представление бронепоезда и бронеавтомобиля «Эстония».
- Бронепоезд и размещенная в нем выставка будут открыты для всех посетителей ежедневно с 11 до 18 часов, бесплатно пройдут и экскурсии с гидом.
По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadus отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года.