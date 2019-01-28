Экскурсии на бронепоезд №7 будут доступны всю неделю!

Ключевым событием текущей недели остается выставка на бронепоезде №7. Помимо этого можно насладиться фильмом "Имена в граните" в музейном зале железнодорожной станции, принять участие в памятной церемонии около мемориальной доски "Северным сыновьям" и поучаствовать во множестве других мероприятий.
Понедельник, 28 января
С 28 по 30 января бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Сангасте в поселке Тсиргулийна. Бронепоезд и расположенная в нем выставка будут открыты для всех посетителей с 11 до 18 часов. Также будут проходить бесплатные экскурсии с гидом.
В 11 часов начнется торжественное приветствие бронепоезда. С речами выступят старейшина Валга Маргус Лепик, представители школы Тсиргулийна и основной школы Кеэни, слово также получат и гости. Майор Меэлис Киви предоставит обзор исторического контекста. Затем последует выступление учеников школы Тсиргулийна и основной школы Кеэни.
Вторник, 29 января
C 28 по 30 января бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Сангасте в поселке Тсиргулийна. Выставка в бронепоезде будет открыта для всех посетителей с 11 до 18 часов. Будут также проходить бесплатные экскурсии с гидом.
Среда, 30 января
C 28 по 30 января бронепоезд № 7 Wabadus будет стоять на железнодорожной станции Сангасте в поселке Тсиргулийна. Выставка в бронепоезде будет открыта для всех посетителей с 11 до 18 часов. Бесплатные экскурсии с гидом.
Четверг, 31 января
В Валга вспомнят 100 лет со дня битвы при Паю и освобождения Валга.
В 9:30 в Яановой церкви Валга начнется памятная церемония около мемориальной доски «Северным сыновьям».
В 10:30 на мызе Паю начнется памятная церемония около мемориального камня «Северным сыновьям».
В 12 часов памятная церемония начнется возле памятника битве при Паю. С речью выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, пройдет богослужение и возложение венков к памятнику.
В 13:45 начнется праздник в честь прибытия бронепоезда Wabadus. Пройдет демонстрационная битва, слова приветствия произнесет Маргус Лепик, краткий исторический обзор битвы при Паю сделает Олев Тедер. Выступит оркестр Сил обороны.
В 16:30 на железнодорожной станции Валга выступит группа Metsatöll, после чего будет салют.
В 18 часов в музейном зале железнодорожной станции будет показан фильм «Имена в граните».
Пятница, 1 февраля
Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожном вокзале Валга. Будет открыта размещенная в поезде передвижная выставка на тему Освободительной войны.
Суббота, 2 февраля
Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожном вокзале Валга. Будет открыта размещенная в поезде передвижная выставка на тему Освободительной войны.
В 12 часов в городе Синди будет открыт памятник Юлиусу Фридриху Сельямаа. Церемония открытия начнется в актовом зале гимназии Синди с выступления театра учеников на тему жизни и деятельности Сельямаа. Урмас Саард расскажет о самых важных этапах этого мероприятия, Тривими Веллисте тоже произнесет речь. Затем последует открытие монумента.
Воскресенье, 3 февраля
Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожном вокзале Валга. Будет открыта размещенная в поезде передвижная выставка на тему Освободительной войны.