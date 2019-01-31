Путь бронепоезда Wabadus в январе завершится праздником в Валга

«На своем пути по местам исторической линии фронта Освободительной войны бронепоезд достиг последнего пункта своего январского маршрута – железнодорожной станции Валга», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Начиная с февраля бронепоезд отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года», – добавил Кастерпалу.

По словам старейшины волости Валга Маргуса Лепика, это большая честь – осознавать, что одно из важнейших сражений Освободительной войны состоялось именно недалеко от Валга. «Отвоеванную сто лет назад свободу необходимо беречь, а связанные с этим исторические события нужно отмечать. Поэтому сегодня в Валга и состоится большой Праздник свободы. Утром состоятся памятные церемонии, в которых примут участие президент Эстонской Республики, а также министр обороны Эстонии со своим финским коллегой. В 14 часов на железнодорожной станции торжественно поприветствуем бронепоезд, вечер завершится выступлением ансамбля Metsatöll и фейерверком», – добавил Лепик.

Памятные церемонии 31 января состоятся в Яановой церкви Валга, на мызе Паю и у памятника сражения под Паю. На железнодорожной станции состоится реконструкция битвы, всем желающим будет предлагаться солдатский суп, будет открыта музейная комната и пройдет выставка современного оружия. На празднике выступят оркестр Сил обороны и ансамбль Metsatöll. С программой мероприятия можно ознакомиться на странице www.valga.ee/paju-100.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт,USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

В 2019 году программа празднования столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны. С информацией о событиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.