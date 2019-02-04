Пн, 4.02.2019
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EV100
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Postimees
  • ЭР100
  • Мероприятия ЭР100: от вышивки до анимации

Мероприятия ЭР100: от вышивки до анимации

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Valga vabastamist kujutav näidislahing Valga jaamahoone juures, kuhu Eesti väed saabusid soomusrongil nr 7 Wabadus.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Бронепоезд в Валга, презентация книги в подарок к сотому юбилею Республики и даже выставка вышивки крестом. Подробности читайте в традиционной подборке мероприятий ЭР100.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

  • Бронепоезд № 7 Wabadus находится на железнодорожном вокзале Валга. Размещенная в поезде передвижная выставка на тему Освободительной войны будет открыта до 16:00.

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

  • Бронепоезд № 7 Wabadus находится на железнодорожном вокзале Валга. Размещенная в поезде передвижная выставка на тему Освободительной войны будет открыта с 10:00 до 16:00.
  • В 17 часов в Вильяндиской городской библиотеке состоится презентация книги Вероники Кивисильд «Пока не придет любовь». Презентация книги пройдет в рамках посвященного 100 годовщине Эстонской Республики подарка «100 встреч с жителями Эстонии в городе Вильянди и в уездных библиотеках».

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

  • В 19 часов в Образовательном центре Хагуди начнется праздник 100 друзей Хагуди. Посвященное сотому дню рождения Эстонской Республики мероприятие соберет активную местную общину, чтобы обсудить старые и новые традиции. В течение вечера на сцену будут выходить местные исполнители и гости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

  • В 17 часов в доме-музее А. Х. Таммсааре (Поска, 15, Таллинн) откроется выставка Тайми Питси «100 вышивок крестиком». В честь 100 дня рождения Эстонской Республики Тайми Питси собрала для выставки ста изображений, вышитых крестом, которые она вышила в течение последних 20-25 лет.

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