Мероприятия ЭР100: от вышивки до анимации

Бронепоезд в Валга, презентация книги в подарок к сотому юбилею Республики и даже выставка вышивки крестом. Подробности читайте в традиционной подборке мероприятий ЭР100.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
- Бронепоезд № 7 Wabadus находится на железнодорожном вокзале Валга. Размещенная в поезде передвижная выставка на тему Освободительной войны будет открыта до 16:00.
ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
- Бронепоезд № 7 Wabadus находится на железнодорожном вокзале Валга. Размещенная в поезде передвижная выставка на тему Освободительной войны будет открыта с 10:00 до 16:00.
- В 17 часов в Вильяндиской городской библиотеке состоится презентация книги Вероники Кивисильд «Пока не придет любовь». Презентация книги пройдет в рамках посвященного 100 годовщине Эстонской Республики подарка «100 встреч с жителями Эстонии в городе Вильянди и в уездных библиотеках».
ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
- В 18 часов факультет анимации Эстонской художественной академии отметит юбилей Эстонской Республики специальным показом отмеченных наградами фильмов и выпуском анимационного сборника. Будут показаны фильмы студентов факультета анимации Эстонской художественной академии, которые в течение юбилейного года получили на международных анимационных и кинофестивалях по всему миру в общей сложности сто наград.
СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
- В 19 часов в Образовательном центре Хагуди начнется праздник 100 друзей Хагуди. Посвященное сотому дню рождения Эстонской Республики мероприятие соберет активную местную общину, чтобы обсудить старые и новые традиции. В течение вечера на сцену будут выходить местные исполнители и гости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
- В 17 часов в доме-музее А. Х. Таммсааре (Поска, 15, Таллинн) откроется выставка Тайми Питси «100 вышивок крестиком». В честь 100 дня рождения Эстонской Республики Тайми Питси собрала для выставки ста изображений, вышитых крестом, которые она вышила в течение последних 20-25 лет.