Вперед на сто: эстонская культура в Берлине и Лондоне в 2019 году

Распространению эстонской культуры и формированию имиджа Эстонии на международной арене способствуют представители эстонской культуры за рубежом. Серия статей «Вперед на сто» повествует о наших советниках по культуре в разных странах, передает Министерство культуры в своей новостной рассылке.
На этот раз своих проблемах и успехах расскажут советник по культуре Эстонии в Берлине Мерит Копли и советник по культуре в Лондоне Керсти Кирс.
- Каковы основные проблемы в вашей работе по распространению эстонской культуры?
Мерит Копли: Самое важное и в то же время самое сложное - это поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с Эстонией. Потенциальных партнеров нужно заинтересовать в эстонской культуре, если нужно, пригласить их в Эстонию послушать музыку или посмотреть театральные постановки, произведения искусства, отправить им переведенные на английский язык произведения эстонских авторов, ссылки на музыку и фильмы и т. д. Важно, чтобы у партнера возник коммерческий интерес, чтобы он был заинтересован в привлечении большого количества людей, потому что только тогда он сам будет вкладывать в рекламу и распространять информацию среди своих постоянных клиентов. В свою очередь, на эстонские мероприятия необходимо приглашать руководителей фестивалей, организаторов культурных мероприятий, чтобы они увидели своими глазами, что мы делаем, и надеяться, что они будут приглашать наших деятелей куртуры на свои мероприятия.
Керсти Кирс: Одна из самых больших проблем в Великобритании - попытаться охватить своей деятельностью как можно бóльшую часть страны, включая очень разные регионы с сильным идентитетом. Один только Лондон предлагает такое количеством возможностей, что там легко оставить всё свое время, энергию и средства. В другом месте всё-таки легче разговаривать и быть на первом плане.
Творческая задача состоит в том, чтобы своими действиями создать представление об Эстонии, отвечающее нынешней реальности и нашим интересам. Знания об Эстонии как о стране здесь, к сожалению, неполные или ошибочно стереотипные. Эту картину можно в значительной степени «настраивать» через культуру и культурные контакты
- В чем, с другой стороны, заключаются радостные и яркие моменты?
Мерит Копли: Самая большая радость – это мероприятия, над которыми приходится больше всего работать. Я радуюсь, когда вижу, как немецкую публику вдохновляет эстонская культура. Таких моментов много - например, когда директор Konzerthaus сказал, что встреча с Арво Пяртом стала для него главным событием 2018 года, когда билеты на фильм «Товарищ ребенок» на Берлинских днях кино были полностью распроданы, когда на фольклорном фестивале в Рудольштадте мне не удалось посмотреть вблизи концерт эстонских музыкантов, потому что публика была слишком многочисленной, когда Эдвард фон Лынгус так понравился берлинским уличным художникам, что ему предлагают лучшие площади города, когда метатель копья Магнус Кирт получил бронзовую медаль и на ЧЕ в Берлине и т.д.
Распространение эстонской культуры - это мягкая политика безопасности: незнакомца легко оттолкнуть и не доверять ему, но люди, которые видели фильм «Товарищ ребенок» или «Родео» или слышали выступления Маарьи Нуут или Мари Калкун или встречали других замечательных эстонцев, - они знают, какие мы и почему мы именно такие. Когда нас знают, когда мы, так сказать, сумели запасть в душу, нас будет трудно ненавидеть или оттолкнуть в серьезной ситуации.
Керсти Кирс: В последние годы, к счастью, было много поводов почувствовать гордость за выступления эстонских артистов, так как было много масштабных мероприятий высокого уровня, связанных с ЭР100. Самыми яркими событиями прошлого года были выступление EFO на BBC Proms и представление Эстонского национального балета на фестивале «Estonia Now» в Глазго. Радостно и когда удается дать старт международной карьере какого-либо эстонского художника или коллектива. Нужно инвестировать в такие таланты, как Кадри Вооранд или Крис Лемсалу.
Неожиданным положительным сюрпризом в прошлом году стал симфонический оркестр BBC, который по собственной инициативе организовал концертную запись Eesti100 на 100% из эстонской музыки. Никаких затрат или лобби с нашей стороны, сплошная радость! Редко удается побывать в качестве гостя на мероприятии, связанном с эстонской культурой.
- Каковы наиболее захватывающие проекты и масштабные цели 2019 года?
Мерит Копли: В последние годы произведения эстонских писателей всё чаще стали переводить на немецкий язык. Именно поэтому год начинается с презентации нескольких книг, переведенных на немецкий язык - в Берлине планируется представить «Ребенка из стекла» Маарьи Кангро и «Ночь духов» Карла Ристикиви. Я также делаю ставку на то, чтобы Эстония стала заглавной страной на Лейпцигской книжной ярмарке, а также на фестивале документальных фильмов, который пройдет там же.
Есть ряд традиций, которые мы планируем продолжить, такие как Дни эстонского кино и Дни эстонского документального кино в Берлине, а также джазовый фестиваль в Мюнхене и Берлине. Фотовыставка Ремо Сависаара состоится в Грайфсвальде, а выставка Камиллы Саабре «Яблоко как эстонец» пройдет в Берлине.
Я ищу фестивали, заинтересованные в том, чтобы пригласить эстонских музыкантов. Выступления на фестивалях приносят больше всего пользы, поскольку, во-первых, аудитория гарантирована, а во-вторых, там присутствуют эксперты в соответствующей области и люди, принимающие решения. Например, на фестивале folkBALTICA в Фленсбурге в этом году выступит Трио Соон / Пихо / Лепассон.
В области спорта исторической датой станет 11 июня, когда национальные сборные Эстонии и Германии впервые встретятся на отборочном турнире EM2020 на Олимпийском стадионе в Берлине.
Керсти Кирс: на смену ликованию придет более спокойный год. Отсюда мы поможем донести до британской аудитории и средств массовой информации крупные события культурной жизни в Эстонии, такие как юбилейный фестиваль песни и танца, фестиваль ISCM World New Music Days, Таллиннское архитектурное бьеннале 2019 года. Тон будут задавать музыка, хоровое пение и наши талантливые эстонские женщины-художники: Мари Калкун, Кадри Вооранд, Тууликки Бартосик, Крис Лемсалу, Леело Тунгал, Пирет Рауд и другие. В то же время мы отметим 30-летие Балтийской цепи, усилим свое присутствие в Шотландии, погладывая и в сторону Уэльса. Я, как и многие, с нетерпением жду дальнейшего развития отношений между Великобританией и Европейским Союзом, однако считаю, что Brexit - это наш шанс открыть двери, которые до сих пор были закрыты или не использовались.