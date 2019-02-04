Вперед на сто: эстонская культура в Берлине и Лондоне в 2019 году

На этот раз своих проблемах и успехах расскажут советник по культуре Эстонии в Берлине Мерит Копли и советник по культуре в Лондоне Керсти Кирс.

- Каковы основные проблемы в вашей работе по распространению эстонской культуры?

Мерит Копли: Самое важное и в то же время самое сложное - это поиск партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с Эстонией. Потенциальных партнеров нужно заинтересовать в эстонской культуре, если нужно, пригласить их в Эстонию послушать музыку или посмотреть театральные постановки, произведения искусства, отправить им переведенные на английский язык произведения эстонских авторов, ссылки на музыку и фильмы и т. д. Важно, чтобы у партнера возник коммерческий интерес, чтобы он был заинтересован в привлечении большого количества людей, потому что только тогда он сам будет вкладывать в рекламу и распространять информацию среди своих постоянных клиентов. В свою очередь, на эстонские мероприятия необходимо приглашать руководителей фестивалей, организаторов культурных мероприятий, чтобы они увидели своими глазами, что мы делаем, и надеяться, что они будут приглашать наших деятелей куртуры на свои мероприятия.

Керсти Кирс: Одна из самых больших проблем в Великобритании - попытаться охватить своей деятельностью как можно бóльшую часть страны, включая очень разные регионы с сильным идентитетом. Один только Лондон предлагает такое количеством возможностей, что там легко оставить всё свое время, энергию и средства. В другом месте всё-таки легче разговаривать и быть на первом плане.

Творческая задача состоит в том, чтобы своими действиями создать представление об Эстонии, отвечающее нынешней реальности и нашим интересам. Знания об Эстонии как о стране здесь, к сожалению, неполные или ошибочно стереотипные. Эту картину можно в значительной степени «настраивать» через культуру и культурные контакты

- В чем, с другой стороны, заключаются радостные и яркие моменты?

Мерит Копли: Самая большая радость – это мероприятия, над которыми приходится больше всего работать. Я радуюсь, когда вижу, как немецкую публику вдохновляет эстонская культура. Таких моментов много - например, когда директор Konzerthaus сказал, что встреча с Арво Пяртом стала для него главным событием 2018 года, когда билеты на фильм «Товарищ ребенок» на Берлинских днях кино были полностью распроданы, когда на фольклорном фестивале в Рудольштадте мне не удалось посмотреть вблизи концерт эстонских музыкантов, потому что публика была слишком многочисленной, когда Эдвард фон Лынгус так понравился берлинским уличным художникам, что ему предлагают лучшие площади города, когда метатель копья Магнус Кирт получил бронзовую медаль и на ЧЕ в Берлине и т.д.