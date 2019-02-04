Лучшие выставки и музейные проекты юбилейного года определены в десяти категориях

Важным событием в музейной сфере является вручение ежегодных наград «Музейная крыса» музеям, отличившимся в течение года. Лауреаты юбилейного 2018 года были выбраны в десяти категориях, передает Министерство культуры в своей новостной рассылке.
Лауреатами ежегодных наград эстонских музеев 2018 года стали:
Лауреат лучшей постоянной экспозиции — выставка Эстонского исторического музея "Моя свободная страна"
Главные кураторы Криста Сарв и Инге Лаурик-Тедер, а также руководитель проекта Лаура Киппер. Выставка Эстонского исторического музея "Моя свободная страна" рассказывает историю о жизни наших людей, их выборе и реакциях, участии или молчании в событиях, о том, что они привело к образованию страны, забрало ее и позволило вернуть;
Титула лучшей временной выставки 2018 года была удостоена выставка Эстонского художественного музея "Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах."
Выставка под кураторством Греты Коппель "Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах" представила художника Михеля Зиттова, который был родом из Таллинна и который на рубеже XV-XVI веков очень высоко ценился как портретист в европейских дворах. По инициативе Эстонского художественного музея спустя 500 лет после жизни художника прошла его первая персональная выставка, которая впервые представила сохранившиеся живописные творения Зиттова из разных именитых галерей по всему миру и позволила ценителям, интересующимся его творчеством, познакомиться с ним в родном городе художника Таллинне;
Лучшей работой по консервации 2018 был признан проект Эстонского художественного музея по консервации картины Ивана Айвазовского "Сцены из античной жизни", документации хода работ и демонстрации на выставке.
За консервацию имевшей масштабные повреждения картины Ивана Айвазовского "Сцены из античной жизни" исполнителем проекта Аларом Нурксе, документацию хода этой работы и презентацию общественности на выставке "Айвазовский. В поиске идеала" (кураторы Алар Нурксе, Александра Мурре) в Кадриоруском художественном музее;
Звание Лучшего разработчика музейных фондов 2018 года был удостоен проект Эстонского сельскохозяйственного музея, 1 и 2 этап открытых музейных фондов "Открывай и удивляйся"
Открытый фонд "Эстонских музеев сельской жизни" "Открывай и удивляйся" знакомит нас с тем, как менялась повседневная жизнь сельских жителей с начала XIX века до начала XXI. Выставка создает новые возможности для научных, образовательных и познавательных целей при создании учебной и рабочей среды. Проект осуществил Каарель Виссель;
Звание Лучшего в развитии музейного образования 2018 получил проект Эстонского художественного музея "Искусство — видимым!"
Музей Адамсона-Эрика в рамках проекта "Искусство — видимым!" в своей постоянной экспозиции предлагает слабовидящим и слепым посетителям возможность ознакомиться с эстонским искусством и непосредственно с творчеством Адамсона-Эрика (1902-1968). Руководителем проекта является Лийзи Сельг;
Лучшей Научной публикацией 2018 стала "История эстонского спорта" Эстонского музея спорта и Олимпийских игр"
Авторы: Калле Воолайд и Каарель Антонс. Речь идет об одном из самых знаковых книжных проектов в области спорта всех времен. Издание книги в 100-й юбилейный год Эстонии, 95-ю годовщину Эстонского олимпийского комитета, а также 55-ю годовщину Эстонского музея спорта и Олимпийских игр делает издание этого произведения гораздо более символичным;
Лучшим научным мероприятием 2018 стал международный симпозиум "Истории о жизни и искусстве Михеля Зиттова. Факты и вымыслы"
Организованный Эстонским художественным музеем международный симпозиум под руководством Греты Коппель сопровождал организованную Эстонским художественным музеем великолепную монографическую экспозицию о художнике эпохи Возрождения из Таллинна Михеле Зиттове;
Лауреатом премии "Друг общины 2018" стал проект Валгаского музея "Прием в Сяде"
Цель проекта "Прием в Сяде" под руководством Марью Ребане заключалась в том, чтобы возродить городской праздник, сохраняющий традиции 100-летней давности, который традиционно проходил в Валга в парке Сяде. Цель проекта — познакомить местных жителей с буржуазными культурными традициями начала ХХ века, рассказать об истории Валга.
Лучшим в категории развития музеев 2018 года стал исторический центр Маарьямяги Эстонского исторического музея
В парке входящей в состав Эстонского исторического музея летней мызы замка Маарьямяги с более чем 150-летней историей встречаются прошлое, настоящее и будущее, радуя приятным окружением посетителей любого возраста. Исполнители проекта Лаура Киппер, Сирье Карис, Инге Лаурик-Тедер, Рут Лайдвеэ, Криста Сарв, Мария Манг и Кристи Паатси;
Специальный приз "Музейная крыса 2018" получил руководитель Музея моторного спорта MOMU Арно Силлат
Музей моторного спорта MOMU находится в бывшей электростанции Элламаа, которая сейчас является памятником. В ходе создания музея это здание и его индивидуальность были отлично сохранены. Для ценных музейных фондов созданы образцовые условия хранения.
Приза Visit Estonia для самого ориентированного на посетителей музея "Крысоловка" был удостоен Эстонский художественный музей
Приз за многолетний вклад в продвижение культурного экспорта Эстонии, формирование имиджа Эстонии, а также успешные иностранные выставки в 2018 году. "В повседневной работе по туристическому маркетингу мы часто видим, как интерес к культуре приводит к росту числа гостей. На протяжении многих лет Эстонский художественный музей вывозил лучшие образцы эстонской культуры за границу, показывал людям, многие из которых позже стали эстофилами, что такое Эстония. В прошлом году Эстонский художественный музей добился одного из лучших показателей по числу своих посетителей за всю свою историю, выставки музея за границей посетило более 330 000 человек", — прокомментировал руководитель центра развития туризма Visit Estonia при фонде Содействия развитию предпринимательства Маргус Самели.
Победителю каждой категории был вручен денежный приз от фонда "Эстонский культурный капитал" в размере 1300 евро, на которые он сможет принять участие в конференции "The Best in Heritage" в Дубровнике, в ежегодной конференции Европейского музейного форума или в учебной поездке в музей, который получит звание музея года в Европе.