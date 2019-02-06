Хит сезона - кинокартина „Лес призрачной совы“

"Мы надеялись, что фильм зрители полюбят, и то, что он стал самым популярным фильмом года для нас и всей команды - большая честь", - говорят продюсеры Майе Росманн-Лилль и Маарио Мазинг.

В минувшую пятницу на торжественном мероприятии фонда "Капитал культуры" создатели получили три годовые премии. Исполнительница главной роли Паула Ритс получила приз за лучшую женскую роль, Стен Шерипов был признан лучшим композитором в кино, а режиссер Ану Аун получила премию за создание наиболее душевной киноленты.

"У Эйи в фильме очень важная миссия, и я рада, что картина нашла путь ко многим зрителям. Я надеюсь, что в Эстонии продолжат снимать фильмы, на которые можно ходить всей семьей", - сказала 11-летняя Паула Ритс.

В главных ролях снялись выбранные из более чем трех тысяч кандидатов 11-летняя Паула Ритс и 13-летний Сийм Оскар Отс. Кроме детей в фильме также участвуют популярные актеры Яан Реккор, братья Мярт Пиус и Прийт Пиус, Юхан Ульфсак, Тамбет Туйск, Миртель Похла, Прийт Выйгемаст, Анне Реэманн, Тыну Оя, Меэлис Ряммельд, Мария Аннус, Роберт Аннус и другие. В фильме дебютирует певица Лийз Лемсалу.

Режиссер фильма и сценарист Ану Аун, продюсеры Майе Росманн-Лилль и Маарио Масинг, оператор Хейко Сикка, оператор съемок дикой природы Антс Таммик, художник Матис Мяэсалу, художник по костюмам Эве Гутманн-Вальме, композитор Стен Шерипов, звукорежиссер Хоррет Куус и монтажер Марго Сиймон. «Лес призрачной совы» снят на студиях Luxfilm и Kinosaurus Film. Дистрибьютором фильма в Эстонии является Estonian Theatrical Distribution OÜ (Hea Film).

Поддержку в создании фильма оказали ЭР100, Институт кинематографии Эстонии, Капитал культуры Эстонии и программа Европейского Союза Creative Europe.