В январе бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 16 000 человек

«Более 16 000 людей посетило в январе бронепоезд и размещенную в нем выставку, посвященную сотой годовщине Освободительной войны. Интерес к бронепоезду превзошел в несколько раз ожидания. Сейчас поезд проходит плановое техническое обслуживание, мы также пополняем и экспозицию находящейся в нем выставки перед тем, как отправить ее в путь на целый год. Сто лет назад бронепоезда по прибытии в Валга также проходили процесс обновления», – сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. «Поезд и передвижная выставка вновь откроются для посетителей 21 февраля на железнодорожной станции Антсла. А уже в марте поезд сделает остановку на станции Выру», – добавил Лилль.

В день независимости Эстонии 24 февраля в 7:33 у памятника Освободительной войне в Антсла состоится торжественное построение Кайтселийт, бронепоезд и размещенная в нем выставка будут открыты в этот день с 8 до 14 часов.

Тур бронепоезда по Эстонии продлится до конца 2019 года. На ближайшие месяцы запланированы следующие его остановки:

21-28 февраля на железнодорожной станции Антсла;

1-10 марта на станции Выру;

21-31 марта на станции Пиуза;

1-7 апреля на станции Вериора;

8-21 апреля на станции Пылва.

По словам председателя руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомаса Кихо, в 2019 году пройдет множество важных событий в честь столетия Освободительной войны, которые будут отмечаться в местах остановок бронепоезда. «Большой интерес к бронепоезду и у наших соседей из Латвии, надеемся, что в июне нам удастся отправить поезд и в Латвию и отметить таким образом сотую годовщину битвы под Вынну», – добавил Кихо.

Фотогалерея январского пути бронепоезда находится на странице www.flickr.com/ev100.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был создан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.