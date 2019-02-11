Международная премьера фильма "Лотте и пропавшие драконы" пройдет в Берлине

„Это уже третья полнометражная история про Лотте, которая участвует в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. Для фильма эстонского производства это большая честь и мы можем только радоваться", - сказал Яанно Пылдма.

По словам руководителя программы ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, приключения Лотте и ее сестры невероятно захватывающие. "Надеюсь, что и международная публика порадуется новой встрече с обитателями Деревни изобретателей и картину примут так же тепло, как и в Эстонии", - сказала она.

Эстонская премьера фильма состоялась 4 января.

В приключенческом фильме для всей семьи «Лотте и пропавшие драконы» у девочки-собачки Лотте появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые, енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира – мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым.