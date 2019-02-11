Международная премьера фильма "Лотте и пропавшие драконы" пройдет в Берлине

11 февраля на Берлинском кинофестивале в программе Generation Kplus состоится премьера анимационной ленты для всей семьи "Лотте и пропавшие драконы", созданной к столетнему юбилею Эстонской Республики. Кому будет вручен престижный приз будет решать жюри из 11-14-летних киноэкспертов. На международную премьеру своего творения в Берлин вылетели режиссеры Яанно Пылдма и Хейки Эрнитс.
„Это уже третья полнометражная история про Лотте, которая участвует в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. Для фильма эстонского производства это большая честь и мы можем только радоваться", - сказал Яанно Пылдма.
По словам руководителя программы ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, приключения Лотте и ее сестры невероятно захватывающие. "Надеюсь, что и международная публика порадуется новой встрече с обитателями Деревни изобретателей и картину примут так же тепло, как и в Эстонии", - сказала она.
Эстонская премьера фильма состоялась 4 января.
В приключенческом фильме для всей семьи «Лотте и пропавшие драконы» у девочки-собачки Лотте появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые, енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира – мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым.
Единственный анимационный фильм программы фильмов ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы» был создан в сотрудничестве компании по производству фильмов Eesti Joonisfilm и латвийской студии Rija Films. Поддержку в создании фильма оказали Институт кинематографии Эстонии, Латвийский национальный киноцентр, программа Loov Euroopa MEDIA, Shortcut и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR).