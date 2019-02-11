Неделя ЭР100: экскурс в историю и благодарность самым активным участникам

Оргкомитет по подготовке юбилейных торжеств ЭР100 поблагодарит архитекторов и ицициаторов проекта "Путь свободы". А также на этой неделе танцы и историческая конференция.
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
- В 13 часов в Котле архитектуры (Таллинн, Пыхья пуйестеэ, 27а) команда ЭР100 выразит благодарность организаторам архитектурной программы ЭР100 «Хорошее общественное пространство», на мероприятии будут представлены и промежуточные результаты программы. Выступят представители организационной команды ЭР100 и Союза архитекторов Эстонии.
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
- В 16 часов в Военном музее Эстонии команда ЭР100 выразит благодарность организаторам состоявшейся в январе серии мероприятий «Путь свободы». Выступят представители организационной команды ЭР100 и Военного музея Эстонии. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны, в связи с этим событием воссозданный бронепоезд совершает путь по Эстонии до конца 2019 года.
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
- В 11 часов в Городском театре Курессааре состоится историческая конференция «Через бунт в свободное государство», открыта будет и одноименная выставка. Мероприятием будет отмечаться сотая годовщина подавления бунта на Сааремаа.
- В 14 часов в зале Рийгикогу состоится торжественное завершение проекта детской и молодежной программы ЭР100 «Детская республика». В рамках проекта детям было выдано около 16 000 паспортов, из которых штампами различных музеев и центров было заполнено около 90. В благодарность участникам будет вручен герб «Детской Республики». На мероприятии с речью выступят спикер Рийгикогу и представитель команды ЭР100, после чего состоится экскурсия по парламенту.
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
- В 15 часов в деревне Линди в Пярнумаа состоится VI зимний праздник танца Аудруранна. Столетие ЭР рыбацкая деревня Линди отметит большим праздником, на котором будет звучат живая музыка и всем желающим будет предложен суп. В ходе мероприятия дети из деревни Линди получат свои первые национальные костюмы кихельконда Аудру, которые были изготовлены по случаю столетия Эстонской Республики.