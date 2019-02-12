"Политика рая" - последняя выставка из художественной программы ЭР100

Открытие выставки состоится 15 февраля в 18:00. Выставка будет работать до 14 апреля.

В своих последних работах Лийна Сийб рассматривает продолжающуюся экономическую миграцию с точки зрения женщин из Эстонии, ныне работающих в Финляндии. Эта полифония личных историй, грез и реальностей отражается в ее новой инсталляции «Городская симфония № 3 ми минор». В центре видео и инсталляции под общим названием «Августа, или политика рая» – история местной женщины с трагической судьбой. Названные работы продолжают многолетнее исследование Сийб, посвященное переплетенным политическим и обыденным способам притязания на пространство, голос и значение.

«Сочетая внимательный взгляд фотографа и творческое умение повествователя, Сийб создает остроумные и захватывающие, но в то же время острые контрнарративы, которые отражают предубеждения предрассудки и мечты самого зрителя, пусть и в слегка искаженном виде. Созданные за последние три десятилетия произведения демонстрируют, как изложения одолевающих человека проблем в разных формах искусства становятся ценным капиталом. Изменения в обществе и визуальной культуре, которые не следуют идеалу линейного прогресса, а, скорее, совершают скачок из одной точки в другую, усиливают звучание изменений в художественном подходе, методологии и использовании», – описывает творчество Сийб куратор выставки Тару Элфвинг.

Помимо новых произведений, выставка включает ряд более ранних работ. К примеру, Сийб воссоздала инсталляцию «Alienus», которая экспонировалась в 1995 году в Таллиннском Доме искусства в рамках проекта «Биотопия» – третьей ежегодной выставке Центра современного искусства Сороса (Эстония). На выставке также экспонируется подборка фотографий из серии «Женщина занимает мало места», с которой Лийна Сийб в 2011 году представляла Эстонию на Венецианской биеннале.

Лийна Сийб прославилась своими фотографиями, видео и инсталляциями, основанными на обстоятельной исследовательской работе, архивных материалах, интервью и разностороннем сотрудничестве. Среди ее последних выступлений на выставках – участие в Рижской международной биеннале современного искусства и экспозиция в галерее Синне в Хельсинки в 2018 году.