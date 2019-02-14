Команда ЭР100 выразила благодарность организаторам серии событий «Путь свободы»

Сегодня, 14 февраля, в Военном музее собрались организаторы событий в честь сотой годовщины Освободительной войны для подведения итогов. Проведенные в январе в рамках серии событий «Путь свободы» в местах исторической линии фронта реконструкционные бои, народные походы, памятные церемонии и передвигавшийся по Эстонии бронепоезд привлекли внимание более 20 000 человек.
«В этом году программа ЭР100 посвящена сотой годовщине освободительной войны», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «В январе из Кехра в Валга, по местам бывшей линии фронта Освободительной войны, совершал свой путь бронепоезд с размещенной в нем выставкой. Однако мероприятия «Пути свободы» проводились повсюду, где сто лет назад проходили боевые действия. Наиболее запоминающимися и посещаемыми стали, например, мероприятия из серии «До сих пор и не больше!» в память о решающих сражениях 6 января, реконструкция боя в парке мызы Пагари, десант Утриа в Нарве и марш Экстрёма в Лахемаа», – отметил Кастерпалу.
По словам директора Военного музея Хеллара Лилля, большой интерес вызвал и путь бронепоезда Wabadus, который посетило более 16 000 человек. «Январские события показали, что разнообразная программа и выставка, рассказывающая об истории Освободительной войны, интересны людям. Начиная с февраля бронепоезд продолжит свой путь по Эстонии, в сотрудничестве с местными самоуправлениями мы предложим людям новые возможности ознакомиться с одним из важнейшим этапов в истории нашего государства», – добавил Лилль.
Фотогалерея состоявшегося сегодня мероприятия находится ТУТ. Автор: Арон Урб/ ЭР100.
В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий «Путь свободы». Помимо народных походов организуются также реконструкции боев и памятные церемонии. Путь по Эстонии совершает бронепоезд номер 7 Wabadus.