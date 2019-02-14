Команда ЭР100 выразила благодарность организаторам серии событий «Путь свободы»

«В этом году программа ЭР100 посвящена сотой годовщине освободительной войны», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «В январе из Кехра в Валга, по местам бывшей линии фронта Освободительной войны, совершал свой путь бронепоезд с размещенной в нем выставкой. Однако мероприятия «Пути свободы» проводились повсюду, где сто лет назад проходили боевые действия. Наиболее запоминающимися и посещаемыми стали, например, мероприятия из серии «До сих пор и не больше!» в память о решающих сражениях 6 января, реконструкция боя в парке мызы Пагари, десант Утриа в Нарве и марш Экстрёма в Лахемаа», – отметил Кастерпалу.