Пт, 15.02.2019
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  • Команда ЭР100 благодарит организаторов инициативы «Хорошее общественное пространство»

Команда ЭР100 благодарит организаторов инициативы «Хорошее общественное пространство»

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ФОТО: Aron Urb / EV100

13 февраля в Таллиннском котле архитектуры команда ЭР100 выразила благодарность организаторам и архитекторам программы «Хорошее общественное пространство». На мероприятии были представлены промежуточные результаты обновления городских площадей Эстонии, а также было объявлено о продолжении посвященного столетию Эстонской Республики проекта.

«Благодаря инициативе ЭР100 «Хорошее общественное пространство» наша жизненная среда заметно для всех и существенно изменилась», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «В юбилейном году в четырех городах Эстонии появились новые центральные площади, которые в следующем веке будут для жителей и гостей городов приятными местами для проведения свободного времени», – добавил Рохумаа.

Организованная по случаю столетия Эстонской Республики инициатива значительно оживила сферу архитектуры Эстонии. По словам руководителя программы «Хорошее общественное пространство» Калле Веллевоога, уже завершенные и находящиеся в рабочей стадии проекты вдохновили как местные самоуправления, так и архитекторов. «По этой причине мы продолжим проект «Хорошее общественное пространство», надеюсь, что благодаря этому новый вид обретут и другие городские центры. В этом году мы объявим архитектурный конкурс вместе с первыми четырьмя местными самоуправлениями. Надеемся, что в случае продолжения сотрудничества с министерствами культуры и финансов программу удастся расширить, и к ней сможет присоединиться еще до двадцати местных самоуправлений», – добавил Калле Ветевоог.

В мероприятии в Котле архитектуры приняли участие организаторы программы «Хорошее общественное пространство» и представители работ, победивших в архитектурном конкурсе.

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