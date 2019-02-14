Команда ЭР100 благодарит организаторов инициативы «Хорошее общественное пространство»

«Благодаря инициативе ЭР100 «Хорошее общественное пространство» наша жизненная среда заметно для всех и существенно изменилась», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа . «В юбилейном году в четырех городах Эстонии появились новые центральные площади, которые в следующем веке будут для жителей и гостей городов приятными местами для проведения свободного времени», – добавил Рохумаа.

Организованная по случаю столетия Эстонской Республики инициатива значительно оживила сферу архитектуры Эстонии. По словам руководителя программы «Хорошее общественное пространство» Калле Веллевоога, уже завершенные и находящиеся в рабочей стадии проекты вдохновили как местные самоуправления, так и архитекторов. «По этой причине мы продолжим проект «Хорошее общественное пространство», надеюсь, что благодаря этому новый вид обретут и другие городские центры. В этом году мы объявим архитектурный конкурс вместе с первыми четырьмя местными самоуправлениями. Надеемся, что в случае продолжения сотрудничества с министерствами культуры и финансов программу удастся расширить, и к ней сможет присоединиться еще до двадцати местных самоуправлений», – добавил Калле Ветевоог.