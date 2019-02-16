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В Рийгикогу поблагодарили активистов проекта ЭР100 «Детская республика»

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Laste Vabariigi raames jagati lastele välja ligi 16 000 passi, millest juubeliaastal täideti erinevate muuseumide ja külastuskeskuste templitega ligi 90 passi. Tänutäheks kingiti passi täitnud lastele Laste Vabariigi kuldvapp.

ФОТО: Aron Urb / EV100

15 февраля в Рийгикогу самым активным участникам проекта ЭР100 «Детская республика» были вручены золотые гербы. Посвященный столетию Эстонской Республики образовательно-развлекательный тур «Детская республика» побывал в 2017 году в 53 местах по всей Эстонии c целью привлечь детей к посещению музеев и образовательных центров.

«Одно из крупнейших начинаний детской и молодежной программы ЭР100 «Детская республика» подарило частичку эстонской культуры тысячам детей в разных уголках Эстонии», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Я очень рада, что около сотни детей получили вдохновение от мероприятий посвященного столетию Эстонии проекта и посетили впоследствии 31 музей и образовательный центр. Эти активные молодые люди получили сегодня в награду герб и экскурсию по Рийгикогу», – добавила Соэ.

Фотогалерею мероприятия смотрите ТУТ. Автор фото Арон Урб/ ЭР100.

Мероприятия образовательно-развлекательного тура «Детская республика» состоялись по всей Эстонии и объединили в себе театр, игры и творческие мастерские. В каждом из мест остановок тура можно было увидеть уникальные постановки, открыть для себя Эстонию в игровом лабиринте, а также принять участие с мастерских. В представлениях «Детской республики» приняли участие и сами посетители. Всем участникам тура были вручены паспорта «Детской республики», в которые в течение юбилейного года можно было собирать штампы разных музеев и центров по всей Эстонии.

Проект ЭР100 «Детская республика» был организован в сотрудничестве Центра детской литературы и организационной команды ЭР100 с целью ближе познакомить детей и молодежь, а также их семьи с культурой.

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