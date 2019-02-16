В Рийгикогу поблагодарили активистов проекта ЭР100 «Детская республика»

«Одно из крупнейших начинаний детской и молодежной программы ЭР100 «Детская республика» подарило частичку эстонской культуры тысячам детей в разных уголках Эстонии», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Я очень рада, что около сотни детей получили вдохновение от мероприятий посвященного столетию Эстонии проекта и посетили впоследствии 31 музей и образовательный центр. Эти активные молодые люди получили сегодня в награду герб и экскурсию по Рийгикогу», – добавила Соэ.

Мероприятия образовательно-развлекательного тура «Детская республика» состоялись по всей Эстонии и объединили в себе театр, игры и творческие мастерские. В каждом из мест остановок тура можно было увидеть уникальные постановки, открыть для себя Эстонию в игровом лабиринте, а также принять участие с мастерских. В представлениях «Детской республики» приняли участие и сами посетители. Всем участникам тура были вручены паспорта «Детской республики», в которые в течение юбилейного года можно было собирать штампы разных музеев и центров по всей Эстонии.