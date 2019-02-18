Вт, 19.02.2019
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EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
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Эстония готовится к празднованию Дня независимости

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Valga Eesti lipp. Eesti riigilipp, sinimustvalge. Eesti iseseisvuspäev. Vabariigi aastapäev. Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

На этой неделе Эстонская Республика готовится к празднованию 101-го Дня независимости, будут вручены президентские награды. Смотрите все мероприятия в нашей традиционной подборке.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

  • В 16:30 в Зале государственных старейшин Государственной канцелярии будет выражена благодарность предпринимателям, которые внесли свой вклад в празднование 100 дня рождения Эстонской Республики.

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

  • В 17 часов в Вильяндиской городской библиотеке пройдет презентация книги Сандры Йыгева «Публичные и секретные заметки». Встреча пройдет в рамках посвященного ЭР100 подарка «100 встреч с жителями Эстонии в городе Вильянди и в уездных библиотеках».
  • 21 февраля бронепоезд № 7 Wabadus прибудет на железнодорожную станцию Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

  • В 13:00 Президент Республики вручит в Центре Арво Пярта государственные награды.
  • В 13:00 в Музее кино начнется мероприятие в честь программы фильмов ЭР100. На мероприятие прибудут кинематографисты, слова благодарности скажут представители организационной команды ЭР100 и Эстонского института кинематографии.
  • Грандиозное произведение из кинопрограммы ЭР100 «Правда и право» выйдет на экраны по всей Эстонии.
  • Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
  • В 18 часов в школе Кайка будет праздноваться грядущая годовщина Эстонской Республики.

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

  • В 9:00 в Кадриорге Президент Республики передаст знаменному наряду Сил обороны офицерский меч №0001 для участия в параде.
  • Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
  • В 11:00 от железнодорожной станции Антсла стартует пеший поход до школы Кайка, длина маршрута составит примерно 11 км.
  • В 18:00 в Доме культуры Антсла годовщина Республики будет отмечаться торжественным приемом и концертом.
  • В 18:00 в Таллиннском доме искусства начнется завершающее праздничное мероприятие художественной и музыкальной программы ЭР100. Во время мероприятия можно будет ознакомиться с последней выставкой художественной программы ЭР100, которой станет персональная выставка Лийны Сийб «Политика рая». А в качестве ретроспективы музыкальной программы ЭР100 прозвучит попурри Сандера Мёльдера, составленное из созданных в юбилейный период произведений, также можно будет увидеть и фрагменты из балета ЭР100 «Керес».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

Празднование годовщины Эстонской Республики

  • В 7:33 в Антсла, возле монумента в честь Освободительной войны, состоится торжественное построение Кайтселийт. Размещенная в бронепоезде выставка будет открыта на железнодорожной станции Антсла с 8:00 до 14:00.
  • В 7:34 в Губернаторском саду на Тоомпеа будет поднят государственный флаг Эстонии.
  • В 10:00 в церкви Каарли состоится богослужение.
  • В 10:00 от парковки детского сада Päikeseratas в Кырвекюла стартует пеший поход до Эстонского национального музея и обратно. Первый поход «Кырвекюла двигается», посвященный годовщине страны, состоялся в прошлом году.
  • В 10:00 в деревне Леэви будет отмечаться годовщина Эстонской Республики и почтена память последнего лесного брата Аугуста Саббета.
  • В 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне начнется парад Сил обороны Эстонии.
  • В 18:00 в концертном зале театра «Эстония» начнется праздничный концерт и торжественный прием в честь 101-й годовщины Эстонской Республики.
  • В 20:30 на площади Исландии в Таллинне начнется праздник под открытым небом «Узоры времени». Мероприятие является подарком от Таллинна ко дню рождения Эстонии.

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