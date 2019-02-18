Эстония готовится к празднованию Дня независимости

На этой неделе Эстонская Республика готовится к празднованию 101-го Дня независимости, будут вручены президентские награды. Смотрите все мероприятия в нашей традиционной подборке.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
- В 16:30 в Зале государственных старейшин Государственной канцелярии будет выражена благодарность предпринимателям, которые внесли свой вклад в празднование 100 дня рождения Эстонской Республики.
СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
- В 16:30 в Зале государственных старейшин Государственной канцелярии начнется мероприятие в честь инициативы «А я».
- В 18:30 в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris состоится премьера последнего произведения кинопрограммы ЭР100 «Правда и справедливость».
- В 19 часов в Национальной опере «Эстония» пройдет постановка «Народ, рожденный от испуга». Время действия постановки Национальной оперы «Эстония» и Kanuti Gildi SAAL из театральной серии ЭР100 «История века» – 1960-1970 годы.
ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
- В 17 часов в Вильяндиской городской библиотеке пройдет презентация книги Сандры Йыгева «Публичные и секретные заметки». Встреча пройдет в рамках посвященного ЭР100 подарка «100 встреч с жителями Эстонии в городе Вильянди и в уездных библиотеках».
- 21 февраля бронепоезд № 7 Wabadus прибудет на железнодорожную станцию Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
- В 13:00 Президент Республики вручит в Центре Арво Пярта государственные награды.
- В 13:00 в Музее кино начнется мероприятие в честь программы фильмов ЭР100. На мероприятие прибудут кинематографисты, слова благодарности скажут представители организационной команды ЭР100 и Эстонского института кинематографии.
- Грандиозное произведение из кинопрограммы ЭР100 «Правда и право» выйдет на экраны по всей Эстонии.
- Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
- В 18 часов в школе Кайка будет праздноваться грядущая годовщина Эстонской Республики.
СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
- В 9:00 в Кадриорге Президент Республики передаст знаменному наряду Сил обороны офицерский меч №0001 для участия в параде.
- Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
- В 11:00 от железнодорожной станции Антсла стартует пеший поход до школы Кайка, длина маршрута составит примерно 11 км.
- В 18:00 в Доме культуры Антсла годовщина Республики будет отмечаться торжественным приемом и концертом.
- В 18:00 в Таллиннском доме искусства начнется завершающее праздничное мероприятие художественной и музыкальной программы ЭР100. Во время мероприятия можно будет ознакомиться с последней выставкой художественной программы ЭР100, которой станет персональная выставка Лийны Сийб «Политика рая». А в качестве ретроспективы музыкальной программы ЭР100 прозвучит попурри Сандера Мёльдера, составленное из созданных в юбилейный период произведений, также можно будет увидеть и фрагменты из балета ЭР100 «Керес».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
Празднование годовщины Эстонской Республики
- В 7:33 в Антсла, возле монумента в честь Освободительной войны, состоится торжественное построение Кайтселийт. Размещенная в бронепоезде выставка будет открыта на железнодорожной станции Антсла с 8:00 до 14:00.
- В 7:34 в Губернаторском саду на Тоомпеа будет поднят государственный флаг Эстонии.
- В 10:00 в церкви Каарли состоится богослужение.
- В 10:00 от парковки детского сада Päikeseratas в Кырвекюла стартует пеший поход до Эстонского национального музея и обратно. Первый поход «Кырвекюла двигается», посвященный годовщине страны, состоялся в прошлом году.
- В 10:00 в деревне Леэви будет отмечаться годовщина Эстонской Республики и почтена память последнего лесного брата Аугуста Саббета.
- В 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне начнется парад Сил обороны Эстонии.
- В 18:00 в концертном зале театра «Эстония» начнется праздничный концерт и торжественный прием в честь 101-й годовщины Эстонской Республики.
- В 20:30 на площади Исландии в Таллинне начнется праздник под открытым небом «Узоры времени». Мероприятие является подарком от Таллинна ко дню рождения Эстонии.