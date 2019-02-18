Более 140 предприятий внесли вклад в празднование столетнего юбилея Эстонии

Сегодня, 18 февраля, в Государственной канцелярии организационная команда ЭР100 выразила благодарность предприятиям, принявшим участие в праздновании сотой годовщины Эстонской Республики. В период празднования юбилея Эстонии более 140 предприятий сделали стране подарок или оказали поддержку какому-либо из подарков.
«Празднование столетия Эстонии – это замечательный пример сотрудничества государства и такого большого числа предпринимателей, он послужит для нас ценным опытом и в будущем. Благодарю представителей всех предприятий, которые своими проектами и своим временем помогли нам сделать сотый день рождения страны более запоминающимся», – сказал премьер-министр Юри Ратас.
По словам руководителя организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яануса Рохумаа, все предприятия могли принять участие в праздновании юбилея страны и внести свой вклад. «Целью организационной команды ЭР100 было привлечь к празднованию юбилея наиболее широкий срез эстонского общества. Большой энтузиазм предпринимателей стал для нас приятным сюрпризом, в результате стране было сделано много разных подарков, начиная от построенной Germund Hulgi новой родильной комнаты в Пельгулиннаском родильном доме до сине-черно-белого мороженого Premia», – добавил Рохумаа.
Фотогалерея сегодняшнего мероприятия находится ТУТ. Автор: Арон Урб/ ЭР100.
Предприятиям была предоставлена возможность создавать товары или услуги в честь дня рождения Эстонской Республики. 140 предприятий использовало на своих товарах или услугах логотип и символику ЭР100, а также поддержало финансово или своими услугами подарки или мероприятия программы ЭР100. Помимо возможности оказать поддержку подаркам или событиям ЭР100 предприятия могли создавать и собственные подарки.
Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.